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Единый день голосования ,  
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Калиматова переизбрали на пост главы Ингушетии

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Единый день голосования
В Ингушетии на пост главы республики был переизбран Махмуд-Али Калиматов, возглавляющий регион с 2019 года. За него проголосовали 25 из 32 депутатов.
Махмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов (Фото: ingushetia.ru)

Депутаты народного собрания Ингушетии переизбрали Махмуда-Али Калиматова на должность главы региона. За него проголосовали 25 из 32 депутатов, сообщила интернет-газета «Ингушетия».

26 июля «Единая Россия» предложила Калиматова на должность главы Республики Ингушетии. Тогда секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что Калиматов обладает необходимым управленческим опытом, а также знанием особенностей и уклада жизни в республике, понимает, в чем нуждаются жители.

В августе президент России Владимир Путин внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры. Претендентами на должность стали действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов из партии «Единая Россия» и депутаты Народного собрания Алихан Арапханов («Справедливая Россия — За правду») и Ислам Гадиев (ЛДПР).

Единый день голосования в 2024 году проходит с 6 по 8 сентября. В этот период граждане изберут глав 21 региона, включая губернатора Санкт-Петербурга, депутатов Мосгордумы, и могут отправить в Госдуму трех бывших министров.

При этом прямые выборы губернаторов в России в этом году в 13 субъектах будут очередными, то есть у действующего губернатора истекает срок полномочий, в восьми — досрочными.

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Фото:РБК Краснодар

Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахстана. В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского (ныне Самарского) государственного университета по специальности «правоведение».

65-летний Калиматов возглавляет Ингушетию с 2019 года, после ухода Юнус-Бека Евкурова. В 2004–2007 годах возглавлял прокуратуру республики, после чего работал в Самарской области, в том числе руководил местным управлением Росприроднадзора в сфере природопользования.

В мае брата Калиматова Магомед-Башира заподозрили в хищении около 2 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества. Калиматов прокомментировал арест брата словами «закон есть закон».

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Теги
Дарья Лебедева
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