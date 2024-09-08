Как прошел Единый день голосования в России

С какой явкой завершились основные региональные кампании в России, кто победил в голосовании — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как голосовали избиратели

В воскресенье в девять вечера по московскому времени завершилось голосование на региональных и муниципальных выборах, прошедших в 83 из 89 субъектов страны. В большинстве регионов (49) оно продлилось три дня, два дня голосовали в 13 регионах, только один день, 8 сентября, выборы проходили в 21 регионе.

Губернаторов напрямую выбирали в 21 регионе, еще в двух — в Ханты-Мансийском автономном округе и Ингушетии — глав в воскресенье выбрали региональные парламенты. В трех округах прошли довыборы депутатов Госдумы, в которых участвовали бывшие члены правительства — Виктория Абрамченко, Николай Шульгинов и Олег Матыцин.

Самая высокая явка в регионах, напрямую выбирающих глав, была зафиксирована в Башкирии (69,22%) и Кузбассе (63,54%), самая низкая — 31,10% — в Хабаровском крае.

Среди выборов депутатов региональных органов законодательной власти Хабаровский край также показал одну из самых низких явок — 30,55%. «Единая Россия» по предварительным данным берет 27 мест из 36 в Законодательной думе Хабаровского края (в текущем созыве у них 2 мандата), и 34 из 35 в Законодательной думе Хабаровска (в 2019 году кандидаты от «Единой России» туда не попали).

В выборах депутатов госсобрания Марий Эл поучаствовали 30,53% избирателей.

В Москве, где выбирали восьмой созыв Мосгордумы, а также муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино, проголосовали 39,29% избирателей. В 2019 году, когда избирался предыдущий состав Мосгордумы, явка составляла 21,77%.

В Курской области, которая 6 августа была атакована украинской армией и с тех пор на части ее территории идут бои с ВСУ, явка на выборах в этом году составила 57,24% (в регионе выбирали губернатора и проходили муниципальные выборы). Жители области могли проголосовать досрочно, начиная с 28 августа. Такое решение приняли ЦИК и региональный избирком по соображениям безопасности. Предыдущий губернатор Роман Старовойт избрался в 2019 году при явке 41,56% (он досрочно ушел в отставку в мае этого года в связи с назначением министром транспорта).

В Санкт-Петербурге, где в этом году выбирали губернатора, проголосовали 34,76% избирателей. В регионе на второй срок баллотировался Александр Беглов, победивший на выборах 2019 года при явке 30,07%.

Явка дана по данным ЦИК на 21:00 мск.

Первым победителем воскресного дня стал Руслан Кухарук, врио главы Ханты-Мансийского автономного округа. Депутаты региональной думы избрали его губернатором. За него проголосовали 33 депутата, еще три человека отдали голоса за руководителя фракции КПРФ Алексея Савинцева. Кухарук стал врио главы региона в конце мая, после того, как в отставку подала Наталья Комарова, возглавлявшая регион с 2010 года. Избранный глава намерен делегировать ее в Совет Федерации представителем региона. Следом за ХМАО Народное собрание Ингушетии переизбрало действующего главу региона Махмуда-Али Калиматова (возглавляет республику с 2019 года). За него проголосовали 25 из 32 депутатов.

Как избиратели в Москве обошлись без бумажных бюллетеней

Жителей столицы призывали голосовать дистанционно, через московскую онлайн-платформу, либо отдавать свой голос непосредственно на участке, но также в электронной форме, через специальные терминалы электронного голосования (ТЭГи). Голосование по бумажным бюллетеням незадолго до начала кампании сделали заявительным — необходимо было подать заявление на получение бюллетеня до 2 сентября либо на сайте mos.ru либо в территориальной избирательной комиссии. В Мосгоризбиркоме сообщали, что те, кто не смогут заранее подать заявление по уважительной причине, смогут получить бумажный бюллетень в день голосования на участке. Всего заявки на голосование традиционным способом оставили 13,5 тыс. избирателей, сообщала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

После закрытия избирательных участков в столице председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что всего на выборах депутатов Мосгордумы был выдан 3 151 891 бюллетень, из них 142 132 бумажных.

Она также отметила, что жалоб, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, в московский избирком не поступало. Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сказал, что «кампания прошла спокойно».

Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что по предварительным данным, «Единая Россия» побеждает в 80% избирательных округов, «так что можно говорить об убедительной победе»

В пресс-службе ЛДПР РБК сообщили, что в общественный штаб по наблюдению за ходом голосования обратились жители Москвы с жалобой на проблему с получением бумажных бюллетеней. Вопрос удалось быстро решить совместно с членами избирательных комиссий и граждане смогли проголосовать на участках, добавили там.

Наблюдатели партии «Справедливая Россия — За правду» также фиксируют случаи, когда на участках гражданам не выдают бумажные бюллетени, если они не подавали заявление заранее, рассказал РБК глава московского отделения партии Дмитрий Гусев. «Я сегодня сам голосовал на участке, и мне предложили по паспорту проголосовать в терминале электронного голосования. То есть стоят специальные терминалы, где подходишь и достаточно быстро голосуешь, сканируя паспорт», — пояснил Гусев.

Московский горком КПРФ сообщал, что некоторые избиратели, не подавшие заявление заранее, сталкиваются с проблемами при попытке получить бумажный бюллетень на участке. По их данным, в одном из случаев отказано было избирательнице, у которой нет компьютера и которая пользуется кнопочным телефоном. В другом случае избирателю сообщили на участке, что он мог подать заявление, так как у него есть смартфон.

Депутат Таганского района Илья Свиридов писал в своем телеграм-канале, что к нему обратилась избирательница, которой отказали в выдаче бюллетеня на участке, «несмотря на уважительную причину». По итогам разбирательств избирательнице выдали бюллетень.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в субботу заявляла, что «спекуляции» о том, что в Москве «полностью будет выдавлено традиционное голосование» являются неправдой. «Существует федеральное законодательство, которое обязывает исполнять конституционные права», — подчеркивала она.

Как прошло электронное голосование по России

В целом общее количество атак на инфраструктуру ДЭГ в России не превышает 5 тыс., сообщала Памфилова (в регионах, где на выборах доступно электронное голосование, избиратели голосуют через федеральную платформу, Москва пользуется своей платформой). Она отмечала, что уровень атак на инфраструктуру ДЭГ в этом году низкий.

Что касается московской платформы ДЭГ, то в течение первых двух дней голосования на нее было совершено 200 компьютерных атак, они были заблокированы, сообщали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. В ночь с 7 на 8 сентября было совершено около 20 атак, отмечали в штабе.

На сам портал ЦИК со времени начала работы информационного центра 5 сентября и до дня воскресенья было совершено около 150 тыс. «потенциально опасных воздействий», уточняла Памфилова, из них около 3 тыс. — это «воздействие высокого уровня критичности».

Также мало в этом году поступает в избиркомы и жалоб на ход голосования, утверждала Памфилова. «Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы. <...> Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — говорила она.

При этом ЦИК сама решила обратиться к руководителю КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой из-за методических материалов для членов избиркомов и наблюдателей, которые распространяют некоторые члены партии. По словам Памфиловой, они «содержат посылы, которые противоречат закону» и «дезориентируют членов комиссий от КПРФ», например, в них говорится о незаконности электронного голосования в Москве. Она также указала на то, что материалы методичек представляют собой «трафареты жалоб», а цель партии — «завалить комиссии обращениями».

Представители КПРФ претензии ЦИК не комментировали. Методички для членов избиркомов и наблюдателей, размещенные на сайте КПРФ, содержат образцы заявлений, которые могут потребоваться в случае необходимости составления жалоб на различные нарушения избирательного процесса.

В МВД сообщили, что серьезных нарушений на выборах в Единый день голосования зафиксировано не было. Ведомство возбудило пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все дела — по сообщениям о ложных актах терроризма, уточнял на брифинге в ЦИК заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Дмитрий Дацко.

Нарушения в ходе этих сентябрьских выборов были единичными, заявила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, «удалось обеспечить высокий уровень защиты избирательных прав граждан».

Как прошло голосование в Петербурге

В Санкт-Петербурге жители выбирали губернатора, прошли довыборы депутата заксобрания города по округу № 18 и выборы депутатов муниципальных советов муниципальных образований. Действующий губернатор Александр Беглов выдвинулся на выборы от «Единой России». Вместе с ним в выборах участвовали Павел Брагин от «Зеленых», Максим Яковлев от ЛДПР и Сергей Малинкович от «Коммунистов России».

В ходе первого дня голосования глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Надежда Тихонова заявила, что наблюдателей от партии не допустили на участки в Центральном районе города и муниципальном округе «Красное село».

Комментируя это заявление, Памфилова поясняла, что недопуски наблюдателей связаны с ошибками в их документах. «В публичных обращениях, в праведном возмущении и гневе, которые сейчас высказываются со стороны партии, почему-то не говорится о том, что в представленных партией в территориальную комиссию документах по назначению наблюдателей, были выявлены существенные промахи, нарушения в их оформлении», — рассказала председатель ЦИК.

Она заверила, что все представленные данные о наблюдателях тщательно проверяются. При этом председатель ЦИК напомнила, что в Санкт-Петербурге всегда были «большие проблемы» в электоральной сфере. «Очень много совместных усилий пришлось применить и ЦИКу, и региональному избиркому, чтобы существенно «почистить» все это электоральное пространство в Питере, особенно то, что связано с муниципальными выборами», — добавила она. Памфилова подчеркнула, что сейчас общий порядок работы на выборах в Петербурге «не сравним с тем, что было раньше».

Кроме того, о недопуске наблюдателей сообщал лидер «Центрального района за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, писал Закс. ру. По его словам, около 90% наблюдателей, направленных его единомышленниками, не допустили на участки в Центральном районе Петербурга. Им сообщили, что кандидаты не предоставили решения о назначении наблюдателей, пояснил он.

Кандидат в депутаты по муниципальному округу «Звездное» Владимир Леонтьев в свою очередь рассказал, что подавал в ТИК списки наблюдателей, но в первый день голосования их имен не оказалось в списках всех семи УИК.

Как прошло голосование в Курской области

В части Курской области сейчас идут боевые действия, там действует режим ЧС федерального характера, а также режим КТО. В регионе решено было не переносить выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления на более поздний срок, но разрешить досрочное голосование. Оно началось 28 августа и завершилось перед первым днем трехдневного голосования. Кроме уже существующих избирательных участков были созданы дополнительные: 18 в ПВР на территории области для жителей приграничья, которые временно покинули свои дома, и 21 экстерриториальный участок в других регионах для тех, кто на время уехал из области. В избиркоме сообщали, что участие в досрочном голосовании приняли 34,5% избирателей.

В Общественной палате утверждали, что голосование на территории региона шло в штатном режиме, об этом же говорили в региональном избиркоме.

На этих выборах был принят ряд дополнительных мер безопасности, сообщала глава избиркома Курской области Татьяна Малахова. По ее словам, 242 избирательных участка были оборудованы стационарными металлодетекторами, остальные участки — ручными. Кроме того, было создано 410 резервных помещений и 60 передвижных пунктов голосования. Правоохранители несут усиленные дежурства на участках, добавляла Малахова. Всех членов ТИК и УИК проинструктировали о необходимых действиях в случае нештатных ситуаций, им также рекомендовали размещать оборудование вдоль глухих стен в помещениях без окон.

«В качестве дополнительной меры обеспечения безопасности избирательная комиссия Курской области приняла решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках за исключением представителей средств массовой информации, которые аккредитованы были в установленном порядке», — сказала Малахова.