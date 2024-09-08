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Единый день голосования ,  
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СК назвал число пострадавших от массового отравления в Петербурге

СК: около 30 человек обратились к медикам после отравления в Петербурге
Сюжет
Единый день голосования
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Около 30 человек обратились за медицинской помощью после массового отравления на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Накануне у нескольких жителей Санкт-Петербурга выявили признаки пищевого отравления после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах. Было возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия — помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов города. Специалисты выявили «множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм». Как сообщили в Следкоме, деятельность предприятия временно приостановлена.

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В России 8 сентября был назначен единым днем голосования. В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора, муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания с 6 по 8 сентября.

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Теги
голосование Санкт-Петербург массовое отравление пострадавшие
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