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ВЭФ-2024 ,  
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Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис на выборах президента

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ВЭФ-2024
Сюжет
Выборы президента США
Трамп задался вопросом, стоит ли ему оскорбиться или же Путин оказал ему услугу, назвав Харрис фавориткой Москвы на выборах. В Белом доме призвали российского президента не вмешиваться в выборы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не знает как реагировать на слова российского президента Владимира Путина, назвавшего вице-президента Камалу Харрис фаворитом Москвы на выборах главы государства.

«Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу», — сказал Трамп в ходе выступления в Нью-Йорке.

Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис на выборах президента
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Путин прокомментировал выборы в США во время Восточного экономического форума. Он с иронией сказал, что Москва предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, однако он вышел из гонки, а потому фаворитом стала его преемница — действующий вице-президент Камала Харрис. Путин заявил, что она «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо». Если это действительно так, то, по мнению российского президента, Харрис может воздержаться от новых санкций.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании также акцентировал внимание на смех Харрис. «Я называю ее смеющаяся Камала. Вы когда-нибудь обращали видели, как она смеется? Она сумасшедшая. Знаете, по смеху можно многое понять. Нет, она сумасшедшая, чокнутая», — сказал он на митинге в Мичигане в конце июля.

Харрис говорила, что яркий смех у нее от матери. «Я выросла с несколькими женщинами, которые смеялись от всего сердца. Думаю, важно напоминать друг другу и нашим младшим: не ограничивайтесь восприятием других людей о том, как это выглядит или как вы должны себя вести», — сказала она в мае.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после выступления Путина заявил, что в Вашингтоне были бы признательны, если бы российский президент не говорил о выборах в США и не вмешивался в них.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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