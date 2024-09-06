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Выборы президента США ,  
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Предсказавший победу Трампа в 2016-м историк спрогнозировал победу Харрис

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Выборы президента США
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис победит на выборах президента США в 2024 году, заявил американский профессор истории Аллан Лихтман, который регулярно делает прогнозы на итоги президентских выборов в стране и за все время ошибся только один раз. Его слова приводит The Guardian.

«Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов — по крайней мере, таков мой прогноз относительно исхода этой гонки», — сказал Лихтман.

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Лихтмана называют «Нострадамусом» президентских выборов в США. Свои прогнозы он делает, основываясь на собственноручно разработанной системе.

С 1984 года он ошибся только один раз, когда в 2000 году победил не демократ Альберт Гор, а Джордж Буш-младший. Однако на результаты того голосования повлияло решение Верховного суда, который постановил пересчитать голоса во Флориде. Среди удачных прогнозов Лихтмана — победа Дональда Трампа в 2016 году. В 2020 году он спрогнозировал, что новым главой государства станет Джо Байден.

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Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента США США профессор
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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