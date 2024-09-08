Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации армии

Если бы не помощь администрации президента и ВГТРК, «лично мне было бы тяжело», рассказал военкор Сладков

Александр Сладков (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Главная военная прокуратура заводила уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил на военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, сообщил сам репортер в телеграм-канале.

«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура

возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил. Если бы не Олег Добродеев и команда ВГТРК, если б не администрация президента, лично мне было бы тяжело», — написал он и добавил, что руководство «не дало скушать».

Сладков напомнил об арестах высокопоставленных чиновников в Минобороны, произошедших в последние месяцы по делам о коррупции и отметил, что раньше тем блогерам, кто критиковал его команду, «частенько давали леща за то, что в Сети писали: тут провал, тут беда, тут надо исправлять».

По его словам, военкоры должны были «оставить в покое» тему обеспечения армии, а «при команде нынешнего министра [обороны Андрея Белоусова] мы вздохнули свободно».

Статья о дискредитации армии (280.3 УК) предусматривает предельное наказание в виде лишения свободы на семь лет. К началу 2024 года в России завели 81 дело по этой статье, следователи направили в суд 44 дела, их фигурантами стали 45 лиц, рассказывал глава СК Александр Бастрыкин.

Представитель президента Дмитрий Песков не раз высказывался о необходимости цензуры в военное время. Прошлой осенью он затруднился назвать разницу между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России. По его словам, в этом вопросе грань «очень тонкая». В связи с этим Песков рекомендовал тем, кто хочет огульно покритиковать российскую армию, «десять раз подумать».

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданны, как и цензура оправданна, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — сказал Песков в сентябре 2024 года.