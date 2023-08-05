Не сдавшим языковой экзамен россиянам предпишут покинуть Латвию

Около 6 тыс. россиян получат от властей предписание покинуть страну в течение трех месяцев. Речь идет о людях, которые не продлили ВНЖ и не сдали экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС

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В сентябре около 6 тыс. живущих в Латвии граждан России, которые не подали документов на продление постоянного вида на жительство и не сдали экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС, получат письмо от Управления по делам гражданства и миграции с просьбой покинуть Латвию. Об этом изданию Rus.LSM.lv сообщил rлава rомиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака

«Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство», — сказал он.

В МВД подтвердили, что соответствующие письма готовятся. Замминистра Вилнис Витолиньш сообщил, что людям дадут три месяца, чтобы они могли «уехать без спешки». «Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может прийти момент, когда государственные структуры об этом узнают, и соответственно напомнят о том, что нужно уезжать», — отметил он. По словам Витолиньша, уголовная ответственность не предусмотрена, но может грозить штраф.

Вместе с потерей вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, отмечает LSM. Например, ему прекратят выплачивать пенсии. Но, по словам Витолиньша, «у людей есть право получить любое другое разрешение на пребывание — визу или временный вид на жительство, если для этого есть основание».

В сентябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к порядку продления вида на жительство для граждан России и Белоруссии. Чтобы получить его, нужно к 1 сентября предоставить справку о владении национальным языком на соответствующем уровне.

В апреле латвийский сейм утвердил изменения, по которым срок рассмотрения документов граждан России, которые до 1 сентября подали заявку впервые, а до 30 ноября — повторно (если им потребовалась пересдача экзамена), будет продлен до конца года. Таким образом, пишет LSM, те, кто до 1 сентября пытались сдать экзамен, но не смогли, 2 сентября не потеряют вид на жительство. До 30 ноября можно еще раз сдать экзамен. Тогда их ВНЖ будет годен до конца этого года. Если человек вообще не сдавал экзамен, можно получить временный вид на жительство и попытаться сдать экзамен позже.