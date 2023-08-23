В Латвии предложили отсрочку россиянам с ВНЖ для сдачи языкового экзамена
Латвийское правительство предложило дать проживающим в республике россиянам два года на то, чтобы сдать экзамен по латышскому языку, если они не успевают сделать это до 1 сентября, сообщил телеканалу LRT министр внутренних дел страны Марис Кучинскис. Предложение рассмотрит парламент — Сейм Латвии.
«Это [было] политическое решение, которое приняли в предвыборной атмосфере. <...> Такие обычно не предлагают технически, юридически продуманного решения. Мы сейчас исправляем ошибки, допущенные год назад», — заявил министр.
По словам Кучинскиса, почти половина всех россиян, живущих в Латвии (это около 10 тыс. человек) не сдали языковые тесты или даже не знали об этом требовании. Им разрешат получить ВНЖ сроком на два года. В это время у них есть время выучить латышский язык и сдать экзамен. «Если люди думают иначе, то времени, чтобы выбрать другую родину, достаточно», — добавил министр.
Требование к россиянам и белорусам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ действует с сентября прошлого года. Возможность сдать лингвистический тест у них есть с апреля, в случае неудачи предоставляется вторая попытка.
LRT пишет, что всего сдать тест для продления ВНЖ должны 25 тыс. человек. По данным Национального образовательного контент-центра, весной соотношение сдавших и не сдавших экзамен было примерно 50 на 50. Сейчас на экзамен зарегистрированы 11-12 тыс. человек.
В августе этого года глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака предположил, что из-за новых правил в сентябре около 6 тыс. живущих в Латвии граждан России, которые не подали документы на продление постоянного вида на жительство и не сдали языковой экзамен, должны будут покинуть республику. Предполагалось, что на это им дадут три месяца. Некоторые россияне имеют возможность получить временный ВНЖ по уважительной причине без сдачи теста — например, если они учатся или работают в Латвии.