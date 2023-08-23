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В Латвии предложили отсрочку россиянам с ВНЖ для сдачи языкового экзамена

Россияне должны сдать языковой экзамен для продления ВНЖ, однако многие не успели сделать это до ранее установленного срока. Власти предложили дать им два года, чтобы либо выучить латышский, либо «выбрать другую родину»
Рига
Рига (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Латвийское правительство предложило дать проживающим в республике россиянам два года на то, чтобы сдать экзамен по латышскому языку, если они не успевают сделать это до 1 сентября, сообщил телеканалу LRT министр внутренних дел страны Марис Кучинскис. Предложение рассмотрит парламент — Сейм Латвии.

«Это [было] политическое решение, которое приняли в предвыборной атмосфере. <...> Такие обычно не предлагают технически, юридически продуманного решения. Мы сейчас исправляем ошибки, допущенные год назад», — заявил министр.

По словам Кучинскиса, почти половина всех россиян, живущих в Латвии (это около 10 тыс. человек) не сдали языковые тесты или даже не знали об этом требовании. Им разрешат получить ВНЖ сроком на два года. В это время у них есть время выучить латышский язык и сдать экзамен. «Если люди думают иначе, то времени, чтобы выбрать другую родину, достаточно», — добавил министр.

Требование к россиянам и белорусам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ действует с сентября прошлого года. Возможность сдать лингвистический тест у них есть с апреля, в случае неудачи предоставляется вторая попытка.

LRT пишет, что всего сдать тест для продления ВНЖ должны 25 тыс. человек. По данным Национального образовательного контент-центра, весной соотношение сдавших и не сдавших экзамен было примерно 50 на 50. Сейчас на экзамен зарегистрированы 11-12 тыс. человек.

В августе этого года глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака предположил, что из-за новых правил в сентябре около 6 тыс. живущих в Латвии граждан России, которые не подали документы на продление постоянного вида на жительство и не сдали языковой экзамен, должны будут покинуть республику. Предполагалось, что на это им дадут три месяца. Некоторые россияне имеют возможность получить временный ВНЖ по уважительной причине без сдачи теста — например, если они учатся или работают в Латвии.

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