branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Какие преимущества дает израильское гражданство россиянам РБК+, 10:38
В Москве задержали полицейских по подозрению в краже ₽26 млн в биткоинах Общество, 10:38
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 10:38
«Дом.РФ» — о том, почему российской экономике необходима трансформация Новая экономика, 10:38
Вручение почетного «Оскара» перенесли из-за забастовки актеров и сценаристов Life, 10:36
Пашинян предупредил о риске «нового взрыва» в регионе Политика, 10:34
Экс-фигурист Тутберидзе опроверг сообщения о пропуске допинг-тестов Спорт, 10:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Балицкий сообщил об атаке нескольких дронов на Энергодар Политика, 10:20
Индия перед саммитом G20 решила разогнать обезьян в Нью-Дели Политика, 10:19
Во Франции птицеводы пожаловались на конкуренцию с поставщиками с Украины Экономика, 10:15
Как не прогадать с покупкой акций компании, которая только вышла на IPO Pro, 10:12
В Раменском после падения дрона выбило окна в нескольких квартирах Политика, 10:08
Аналитики назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на апартаменты Недвижимость, 10:04
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:00
Политика ,  
0 

Индия перед саммитом G20 решила разогнать обезьян в Нью-Дели

Bloomberg: Индия готовится к саммиту G20, устанавливая пугала для обезьян
Власти Индии серьезно подошли к подготовке саммита G20 в Нью-Дели. В городе усилили меры безопасности, а также решили разогнать мелких обезьян, живущих на улицах города, установив для этого специальные пугала
Фигура&nbsp;лангура, привязанная к забору вдоль дороги, чтобы отпугнуть обезьян
Фигура лангура, привязанная к забору вдоль дороги, чтобы отпугнуть обезьян (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

В столице Индии Нью-Дели в разгаре подготовка к саммиту «Большой двадцатки» (G20), который намечен на 9 и 10 сентября, сообщает Bloomberg. Ради встречи мировых лидеров в столице предприняли беспрецедентные меры. Среди них — ограничения на работу госучреждений и движение общественного транспорта в центре города, усиленные патрули и меры, направленные на отпугивание мелких обезьян, которые облюбовали район проведения саммита.

На время саммита власти решили фактически изолировать район столицы, где расположены правительственные здания, указывает агентство. Так, на время саммита школы, банки, большинство частных предприятий и все государственные ведомства будут закрыты, движение транспорта в районе правительственных зданий будет запрещено. «Ограничения фактически изолируют территорию, где высокопоставленные гости «Большой двадцатки» будут проживать преимущественно в пятизвездочных отелях», — поясняет агентство. Закрыты будут и границы столичного округа Дели с соседними штатами.

А чтобы отпугнуть тысячи маленьких обезьян, которые обитают возле правительственных учреждений и крадут еду у пешеходов, на тротуарах города установили фигуры в виде обезьян другого, более крупного вида — чернолицых лангуров — в натуральную величину, сообщает Bloomberg.

Город украсили цветами, эстакады и железнодорожные мосты расписали красочными граффити, на улицах развесили плакаты с логотипами саммита и изображениями премьер-министра страны Нарендры Моди.

Чтобы обеспечить безопасность мировых лидеров, патрулировать улицы города будут более 100 тыс. сотрудников полиции и других служб безопасности. Привлекут к работе на время саммита отряды спецназа, снайперов, саперов, отряды по борьбе с дронами, спецподразделения быстрого реагирования на угрозы применения химического и ядерного оружия, а также самолеты дальнего обнаружения и истребители, рассказали собеседники Bloomberg.

Также местные власти запретили полеты воздушных шаров и парапланов на время саммита.

Читайте на РБК Pro
Красный генерал: как управлять командой, если вы контрол-фрик и параноик
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
ATL и BTL: как выстроить баланс между двумя направлениями маркетинга

В «Большую двадцатку» выходят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

Саммит G20 продлится два дня, 9–10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран «двадцатки», однако президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятие лично не приедут. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИДа Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Также на саммит приглашены лидеры еще девяти государств, которые не входят в G20. Это Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
саммит G20 Нью-Дели Индия
Материалы по теме
Bloomberg узнал о смягчении Китаем позиции по Украине перед саммитом G20
Политика
Байден поедет на G20, несмотря на COVID-19 у супруги
Политика
Bloomberg узнал, как ЕС использует саммит G20 без Путина и Си Цзиньпина
Политика