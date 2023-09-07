Индия перед саммитом G20 решила разогнать обезьян в Нью-Дели

Власти Индии серьезно подошли к подготовке саммита G20 в Нью-Дели. В городе усилили меры безопасности, а также решили разогнать мелких обезьян, живущих на улицах города, установив для этого специальные пугала

Фигура лангура, привязанная к забору вдоль дороги, чтобы отпугнуть обезьян (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

В столице Индии Нью-Дели в разгаре подготовка к саммиту «Большой двадцатки» (G20), который намечен на 9 и 10 сентября, сообщает Bloomberg. Ради встречи мировых лидеров в столице предприняли беспрецедентные меры. Среди них — ограничения на работу госучреждений и движение общественного транспорта в центре города, усиленные патрули и меры, направленные на отпугивание мелких обезьян, которые облюбовали район проведения саммита.

На время саммита власти решили фактически изолировать район столицы, где расположены правительственные здания, указывает агентство. Так, на время саммита школы, банки, большинство частных предприятий и все государственные ведомства будут закрыты, движение транспорта в районе правительственных зданий будет запрещено. «Ограничения фактически изолируют территорию, где высокопоставленные гости «Большой двадцатки» будут проживать преимущественно в пятизвездочных отелях», — поясняет агентство. Закрыты будут и границы столичного округа Дели с соседними штатами.

А чтобы отпугнуть тысячи маленьких обезьян, которые обитают возле правительственных учреждений и крадут еду у пешеходов, на тротуарах города установили фигуры в виде обезьян другого, более крупного вида — чернолицых лангуров — в натуральную величину, сообщает Bloomberg.

Город украсили цветами, эстакады и железнодорожные мосты расписали красочными граффити, на улицах развесили плакаты с логотипами саммита и изображениями премьер-министра страны Нарендры Моди.

Чтобы обеспечить безопасность мировых лидеров, патрулировать улицы города будут более 100 тыс. сотрудников полиции и других служб безопасности. Привлекут к работе на время саммита отряды спецназа, снайперов, саперов, отряды по борьбе с дронами, спецподразделения быстрого реагирования на угрозы применения химического и ядерного оружия, а также самолеты дальнего обнаружения и истребители, рассказали собеседники Bloomberg.

Также местные власти запретили полеты воздушных шаров и парапланов на время саммита.

В «Большую двадцатку» выходят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

Саммит G20 продлится два дня, 9–10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран «двадцатки», однако президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятие лично не приедут. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИДа Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Также на саммит приглашены лидеры еще девяти государств, которые не входят в G20. Это Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.