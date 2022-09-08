Принц Чарльз стал новым королем Великобритании

Принц Уэльский Чарльз после смерти Елизаветы II по закону стал новым королем Великобритании. Он был в очереди на престоле семь десятилетий — это самое долгое ожидание в истории британской монархии

Принц Чарльз (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II стал новым королем Великобритании. В пресс-службе Букингемского дворца уточнили, что король этим вечером останется в замке Балморал, а в Лондон вернется завтра.

По данным The Guardian, церемония коронации пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

В своем прощальном слове Чарльз заявил, что потеря Елизаветы II «будет глубоко ощущаться во всей стране, королевстве, содружестве, бесчисленным количеством людей во всем мире». «В этот период траура и перемен я и моя семья будем утешены и поддержаны нашим пониманием того, как глубоко уважали и почитали королеву», — сказал он.

Принц Чарльз родился в Лондоне 14 ноября 1948 года (73 года). В возрасте трех лет и трех месяцев он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II. Он ожидал очереди на престол в течение семи десятилетий — это самое долгое ожидание в истории британской монархии. У Чарльза двое детей — принц Уильям и принц Гарии (оба от принцессы Дианы Уэльской). Спустя 8 лет после смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в 1997 году он женился на Камилле Паркер Боулз (ныне герцогиня Корнуолльская).

Состояние здоровья Елизаветы II ухудшилось в этом году. В феврале она заразилась коронавирусом и жаловалась, что ей тяжело двигаться. С октября прошлого года до марта она не посещала выездные мероприятия, а в июне впервые за почти 70 лет пропустила скачки в Аскоте. После этого Букингемский дворец впервые за десять лет изменил список обязанностей королевы, передав часть из них принцу Чарльзу.

Днем 8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что здоровье Елизаветы II ухудшилось и врачи выразили из-за этого беспокойство. Затем в замок стали съезжаться представители королевской семьи. В сопровождении жен к королеве приехали принц Чарльз и граф Уэссекский Эдвард. Внук Елизаветы II и брат Гарри и принц Уильям прибыли в Балморал без жен.

Елизавете II было 96 лет, она правила Великобританией с 1952 года. В мае королева отметила 70-летие своего правления. Она занимает второе место в списке самых долгоправящих монархов в истории.