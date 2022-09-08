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Путин открыл движение по М-5, М-12 и Екатеринбургской кольцевой дороге

Путин открыл движение по трассам М12, М5 и по Екатеринбургской кольцевой автодороге
Трасса М-5
Трасса М-5 (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению по участку магистрали М-12 и М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге, сообщает пресс-служба Кремля.

Все три объекта встроены в общий транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени. Президент, в частности, открыл движение по 23-километровому участку трассы М-12 «Москва-Казань» — от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до А-108. Скорость движения по ней пока ограничена 90 км/ч, впоследствии она будет увеличена до 110 км/ч и 130 км/ч.

На автостраде М-5 «Урал» движение запущено после капитального ремонта. Там появились четыре полосы для движения вместо двух, а пропускная способность планируется на уровне 19 тыс. автомобилей в сутки.

Также строители завершили строительство ЕКАД — кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга. Президент дал старт движению по третьему пусковому комплексу ЕКАД от автодороги Екатеринбург — Полевской до трассы М5 протяженностью 11,4 км.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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