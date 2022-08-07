Правительство выделило еще ₽50 млрд на строительство трассы М12

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На строительство федеральной трассы М12 (Москва — Казань) правительство выделило еще 50 млрд руб. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Власти рассчитывают, что дополнительные деньги помогут закончить работы досрочно и участок трассы в Московской и Владимирской областях будет открыт к концу текущего года. Общая протяженность трассы на этих участках — 100 км.

Правительство объявило о начале реализации проекта скоростной автомагистрали Москва — Казань в 2020 году, тогда общая стоимость работ оценивалась в 650 млрд руб.

В августе 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК говорил, что стоимость строительства трассы составит более 800 млрд руб. Среди подрядчиков строительства магистрали «Трансстроймеханизация» (входит в группу «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга), «Стройгазмонтаж» Геннадия Тимченко, «Автобан», ВАД и другие.