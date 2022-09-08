Власти сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска из-за обстрелов
Из Купянского района Харьковской области и его административного центра эвакуируют женщин и детей из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает «РИА Новости».
«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин», — сказал Ганчев на видео, опубликованном в Telegram-канале «Первый Харьковский».
По его словам, город постоянно подвергается ракетным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Харьковская область частично находится под контролем российских войск. На занятых территориях установлена пророссйиская власть. Сам Харьков контролирует Украина. В конце августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о проработке вариантов эвакуации жителей Харьковского и Чугуевского районов в случае необходимости.
Накануне в ВГА опровергли сообщеня о частичной сдаче города Балаклеи. Их распространяли в соцсетях от имени главы ВГА Ганчева. В них говорилось, что украинским военным удалось войти в западную часть города. «Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это — ложь и провокация», — заявили власти.