Власти сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска из-за обстрелов

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, город постоянно подвергается ракетным обстрелам со стороны украинских военных

Архивное фото (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Из Купянского района Харьковской области и его административного центра эвакуируют женщин и детей из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин», — сказал Ганчев на видео, опубликованном в Telegram-канале «Первый Харьковский».

По его словам, город постоянно подвергается ракетным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Харьковская область частично находится под контролем российских войск. На занятых территориях установлена пророссйиская власть. Сам Харьков контролирует Украина. В конце августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о проработке вариантов эвакуации жителей Харьковского и Чугуевского районов в случае необходимости.

Читайте на РБК Pro Pro Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Статьи Pro Побудьте стартапом: как реструктурировать компанию в нестабильные времена Побудьте стартапом: как реструктурировать компанию в нестабильные времена Инструкции Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения Саммари Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования Pro Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Инструкции Pro «Там начальник-самодур!»: как руководителю защититься от очернения в Сети «Там начальник-самодур!»: как руководителю защититься от очернения в Сети Статьи

Накануне в ВГА опровергли сообщеня о частичной сдаче города Балаклеи. Их распространяли в соцсетях от имени главы ВГА Ганчева. В них говорилось, что украинским военным удалось войти в западную часть города. «Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это — ложь и провокация», — заявили власти.