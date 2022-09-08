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Власти сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска из-за обстрелов

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, город постоянно подвергается ракетным обстрелам со стороны украинских военных
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Из Купянского района Харьковской области и его административного центра эвакуируют женщин и детей из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин», — сказал Ганчев на видео, опубликованном в Telegram-канале «Первый Харьковский».

По его словам, город постоянно подвергается ракетным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Харьковская область частично находится под контролем российских войск. На занятых территориях установлена пророссйиская власть. Сам Харьков контролирует Украина. В конце августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о проработке вариантов эвакуации жителей Харьковского и Чугуевского районов в случае необходимости.

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Накануне в ВГА опровергли сообщеня о частичной сдаче города Балаклеи. Их распространяли в соцсетях от имени главы ВГА Ганчева. В них говорилось, что украинским военным удалось войти в западную часть города. «Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это — ложь и провокация», — заявили власти.

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Теги
Елена Чернышова
Харьковская область обстрел эвакуация Военная операция на Украине
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