Сотрудника посольства Румынии объявили персоной нон грата в России
Сотрудника посольства Румынии в России объявили персоной нон грата. О таком решении говорится в сообщении МИД России.
Россия объявила сотрудника нежелательной персоной в качестве ответа на «ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте», сообщило ведомство.
Бухарест объявил российского дипломата персоной нон грата 19 августа и потребовал, чтобы он покинул страну в течение недели. Румынская сторона заявила, что его деятельность противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
РБК направил запрос в посольство Румынии в России.
Официальный представитель российского МИДа назвала высылку сотрудника диппредставительства необоснованной. По ее словам, в Румынии «продолжается наступление» на российскую дипмиссию. В решении Бухареста она увидела «новую провокацию, реализованную по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО». «Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», — убеждена Захарова.
Дипломат заверила, что Москва даст адекватный ответ «на румынский демарш».
В начале апреля Румыния выслала десять российских дипломатов. В ответ Москва приняла аналогичное решение.