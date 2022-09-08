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Высылки дипломатов ,  
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Сотрудника посольства Румынии объявили персоной нон грата в России

МИД: сотрудник посольства Румынии объявлен персоной nоn grata в ответ на решение Бухареста
Так Москва ответила на «ничем не мотивированное решение» Бухареста объявить нежелательной персоной сотрудника российской дипмиссии
Здание посольства Румынии
Здание посольства Румынии (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сотрудника посольства Румынии в России объявили персоной нон грата. О таком решении говорится в сообщении МИД России.

Россия объявила сотрудника нежелательной персоной в качестве ответа на «ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте», сообщило ведомство.

Бухарест объявил российского дипломата персоной нон грата 19 августа и потребовал, чтобы он покинул страну в течение недели. Румынская сторона заявила, что его деятельность противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

РБК направил запрос в посольство Румынии в России.

МИД объявил персонами нон грата пять дипломатов Хорватии
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Официальный представитель российского МИДа назвала высылку сотрудника диппредставительства необоснованной. По ее словам, в Румынии «продолжается наступление» на российскую дипмиссию. В решении Бухареста она увидела «новую провокацию, реализованную по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО». «Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», — убеждена Захарова.

Дипломат заверила, что Москва даст адекватный ответ «на румынский демарш».

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В начале апреля Румыния выслала десять российских дипломатов. В ответ Москва приняла аналогичное решение.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Любовь Порываева
персона нон грата Румыния Россия
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