МИД пообещал адекватный ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Вид на здание МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия адекватно ответит на высылку российского дипломата из посольства в Бухаресте, сообщила представитель МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«На днях «persona non grata» объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте — как обычно без оснований, под надуманными предлогами. <...> Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно», — сказала она.

Захарова заявила, что Румыния «продолжает наступление» на российское дипломатическое присутствие. Она увидела в высылке «новую провокацию» по сценарию стран Евросоюза и НАТО, а также «шаблонные действия» румынских властей с целью показать лояльность западным установкам.

Румыния объявила о высылке российского дипломата 19 августа. МИД объяснил, что действия сотрудника посольства в Бухаресте были несовместимы с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Выдворенный дипломат должен покинуть страну в течение недели.

В прошлый раз, когда Румыния выслала десятерых сотрудников дипмиссии в Бухаресте в апреле, Россия ответила зеркальной мерой.