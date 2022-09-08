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В США увидели партийный интерес в просьбе Байдена выделить $12 млрд Киеву

Республиканцы заподозрили партийный интерес в просьбе Байдена выделить $12 млрд Киеву
Запрашивая очередной пакет помощи Украине, президент США Джо Байден может действовать в пользу демократов в преддверии промежуточных выборов, а не в интересах страны, заявили в республиканской партии
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Республиканская партия США подозревает, что президент Джо Байден руководствуется интересами собственной партии, а не страны, запрашивая у Конгресса $11,7 млрд на оказание помощи Украине, передает телеканал Fox News.

Как считают республиканцы, выделение новых средств Киеву расчитано на рост популярности демократов накануне промежуточных выборов в Конгресс США, который состоится в ноябре.

«Этот последний запрос от президента Байдена — просто поверхностный трюк на промежуточных выборах, который только навредит нашей стране как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал член палаты представителей, республиканец Энди Биггс.

Другой конгрессмен-республиканец Скотт Перри указал на то, что сроки запроса на финансирование Киева должны быть приняты в контексте недавнего поведения Байдена, а именно попыток изобразить республиканцев как угрозу демократии.

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Политика
Джо Байден

«За последние пять недель федеральное правительство провело обыск в доме бывшего президента [Дональда Трампа] <...> в это же время президент [ Джо Байден] говорит о том, что половина страны — «полуфашисты», — указал Перри. Он добавил, что вопросы [вокруг этого законопроекта о помощи] кажутся «очень политическими».

Президент США Джо Байден 2 сентября заявил, что республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа и его программу Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»), представляют экстремистские силы, угрожающие «самим основам республики».

В ответ на это Трамп назвал действующего лидера «врагом государства». По его словам, речь Байдена была «самой злобной, полной ненависти и раскола».

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Пресс-служба Белого дома 2 сентября сообщила, что администрация президента Джо Байдена намерена запросить у Конгресса $11,7 млрд на вооружения и помощь для Украины.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
США Джо Байден республиканцы демократы Украина
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