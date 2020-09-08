Политика , 08 сен, 20:53
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Кремль назвал уткой слова Коэна о называвшем Путина диктатором Трампе
Майкл Коэн
В Кремле назвали ложными утверждения бывшего адвоката президента США Майкла Коэна про российского лидера Владимира Путина.
Коэн в своей книге заявил, что Дональд Трамп называл Путина «диктатором» и «царем» и ошибочно считал его самым богатым человеком в мире.
«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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