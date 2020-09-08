Кремль назвал уткой слова Коэна о называвшем Путина диктатором Трампе

Майкл Коэн (Фото: Yana Paskova / Reuters)

В Кремле назвали ложными утверждения бывшего адвоката президента США Майкла Коэна про российского лидера Владимира Путина.

Коэн в своей книге заявил, что Дональд Трамп называл Путина «диктатором» и «царем» и ошибочно считал его самым богатым человеком в мире.

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

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