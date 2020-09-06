Экс-адвокат Трампа заявил о восхищении президента США управлением Путина

По мнению Майкла Коэна, Трамп восхищается Путиным, потому что он смог «взять под контроль» страну и управлять ею как компанией. Бывший адвокат президента также сообщил, что Трамп ошибочно считал Путина богатейшим человеком в мире

Майкл Коэн (Фото: Kathy Willens / AP)

Президента США Дональда Трампа восхищает стиль управления российского президента Владимира Путина, считает бывший адвокат американского главы государства Майкл Коэн. Об этом он написал в своих мемуарах, они оказались в распоряжении The Washington Post до официальной публикации.

Издание сообщает, что, по словам Коэна, Трампу нравится Путин, поскольку он смог «взять под контроль целую страну и управлять ею как своей собственной компанией — как Trump Organization, по сути».

Коэн также пишет, что восхищение Трампа Путиным может объясняться более простой причиной, чем многие думают. Экс-адвокат поясняет, что американский президент ценит деньги и ошибочно считал российского президента самым богатым человеком в мире.

Коэн также высказался о выборах 2016 года, и обвинениях в адрес Трампа о том, что он был в сговоре с Россией. По словам бывшего адвоката, во время кампании 2016 года Трамп «льстиво восхвалял» Путина для того, чтобы обеспечить себе доступ к российским деньгами после проигрыша. Однако, как считает Коэн, американский президент понял, что может использовать ненависть российского лидера к его сопернице Хиллари Клинтон.