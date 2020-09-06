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Экс-адвокат Трампа заявил о восхищении президента США управлением Путина

По мнению Майкла Коэна, Трамп восхищается Путиным, потому что он смог «взять под контроль» страну и управлять ею как компанией. Бывший адвокат президента также сообщил, что Трамп ошибочно считал Путина богатейшим человеком в мире
Майкл Коэн
Майкл Коэн (Фото: Kathy Willens / AP)

Президента США Дональда Трампа восхищает стиль управления российского президента Владимира Путина, считает бывший адвокат американского главы государства Майкл Коэн. Об этом он написал в своих мемуарах, они оказались в распоряжении The Washington Post до официальной публикации.

Издание сообщает, что, по словам Коэна, Трампу нравится Путин, поскольку он смог «взять под контроль целую страну и управлять ею как своей собственной компанией — как Trump Organization, по сути».

Коэн также пишет, что восхищение Трампа Путиным может объясняться более простой причиной, чем многие думают. Экс-адвокат поясняет, что американский президент ценит деньги и ошибочно считал российского президента самым богатым человеком в мире.

Коэн также высказался о выборах 2016 года, и обвинениях в адрес Трампа о том, что он был в сговоре с Россией. По словам бывшего адвоката, во время кампании 2016 года Трамп «льстиво восхвалял» Путина для того, чтобы обеспечить себе доступ к российским деньгами после проигрыша. Однако, как считает Коэн, американский президент понял, что может использовать ненависть российского лидера к его сопернице Хиллари Клинтон.

Экс-агент ФБР назвал Трампа угрозой для США из-за связей с Россией
Политика
Фото: Leah Millis / Reuters

«То, что выглядело как сговор, на самом деле было совпадением интересов с целью причинения всевозможного вреда Хиллари Клинтон, вплоть до вмешательства в американские выборы — предмет, который не вызывал у Трампа никакого беспокойства», — написал Коэн.

Он также обвинил Трампа в использовании президентской кампании для собственного обогащения при участии России.

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Коэн был юристом Трампа с 2006 по 2018 годы. В 2018 году на него завели уголовное дело по ряду статей, в том числе за уклонение от уплаты налогов. Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, предоставление ложных сведений финансовому учреждению и другие. В декабре того же года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу. В 2020 году он покинул тюрьму из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, и должен остаток срока провести под домашним арестом.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, Майкл Коэн, Владимир Путин
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