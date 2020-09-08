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Беглов ответил на слухи о своей отставке словами «пусть клевещут»

Слухи о своей скорой отставке прокомментировал сам глава Петербурга Александр Беглов. Ранее в Смольном эти сообщения назвали сплетнями и заверили, что губернатор продолжает работать
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал сообщения о намерении уйти в отставку. На просьбу корреспондента издания Znak.com прокомментировать слухи об отставке Беглов ответил: «Пусть клевещут, у каждого свое мнение».

Он пояснил, что не отсутствовал на рабочем месте, а выполнял свои обязанности. «Ездил по городу, занимался рабочими вопросами», — пояснил губернатор. Журналисты спросили, почему ряд документов вместо него подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев в качестве врио главы региона. Беглов пояснил, что получил травму руки.

«Я руку повредил. Вывихнул, когда занимался зарядкой. Столько много документов надо было подписать, а левой не умею», — сказал губернатор.

В Смольном уже опровергали слухи о грядущей отставке губернатора. 28 августа в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что Беглов продолжает работу на своем посту, а разговоры об отставке назвали сплетнями.

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Фото: SpontanBarRussia / Facebook

Информация о возможности скорой отставки Беглова активно обсуждалась в политических Telegram-каналах с конца августа, в том числе в популярных каналах, например  в «Незыгаре».

Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября. До этого он почти год возглавлял регион в ранге врио. В единый день голосования 8 сентября он набрал 64,44% голосов. Второе место заняла представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84%. На третьем месте оказался кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов с 16,03%. Явка составила 30,07%.

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До Беглова город с 2011 года возглавлял Георгий Полтавченко. Он сменил на этом посту Валентину Матвиенко, которая перешла в Совет Федерации по его рекомендации. Слухи об отставке Полтавченко ходили несколько лет, его срок истекал в сентябре 2019 года. Но в отставку он неожиданно ушел в начале октября 2018 года. Президент Владимир Путин поблагодарил Полтавченко за работу на посту губернатора и отметил, что под его руководством Петербург «изменился к лучшему». На его место президент назначил полпреда в СЗФО Александра Беглова.

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Александр Беглов и Георгий Полтавченко (слева направо)

Источники РБК рассказывали тогда, что Полтавченко до последнего момента готовился к выдвижению на новый срок. «Смольный уже начинал проводить социологические исследования, комитеты прорабатывали предложения для предвыборной программы губернатора», — рассказывал один из собеседников РБК. Начиная с конца лета вся работа Смольного строилась с оглядкой на предстоящую избирательную кампанию, подтвердил другой источник, близкий к городской администрации. «Все решения тщательно выверялись исходя из возможной реакции людей на них», — пояснил он тогда.

Сам Полтавченко говорил своему близкому окружению, что у него есть желание продолжать губернаторскую работу и дальше, рассказывал РБК источник, близкий к Кремлю.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Александр Беглов, Санкт-Петербург, отставка
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