Беглов ответил на слухи о своей отставке словами «пусть клевещут»

Слухи о своей скорой отставке прокомментировал сам глава Петербурга Александр Беглов. Ранее в Смольном эти сообщения назвали сплетнями и заверили, что губернатор продолжает работать

Александр Беглов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал сообщения о намерении уйти в отставку. На просьбу корреспондента издания Znak.com прокомментировать слухи об отставке Беглов ответил: «Пусть клевещут, у каждого свое мнение».

Он пояснил, что не отсутствовал на рабочем месте, а выполнял свои обязанности. «Ездил по городу, занимался рабочими вопросами», — пояснил губернатор. Журналисты спросили, почему ряд документов вместо него подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев в качестве врио главы региона. Беглов пояснил, что получил травму руки.

«Я руку повредил. Вывихнул, когда занимался зарядкой. Столько много документов надо было подписать, а левой не умею», — сказал губернатор.

В Смольном уже опровергали слухи о грядущей отставке губернатора. 28 августа в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что Беглов продолжает работу на своем посту, а разговоры об отставке назвали сплетнями.