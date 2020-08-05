Беглов посетил оказавшийся под угрозой закрытия из-за закона бар

Фото: SpontanBarRussia / Facebook

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил небольшой бар, который может закрыться из-за подписанного им закона о «наливайках», сообщает «Мойка78».

По данным издания, губернатор выпил в баре сок и пригласил хозяина бара Кирилла Тычука, а также других предпринимателей аналогичных заведений на рабочую встречу в Смольный. Он предложил им предоставить свои идеи и рассказать, чем подобные места отличаются от «наливаек» в спальных районах.

Ранее губернатор подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в рюмочных, барах и других небольших заведениях, расположенных в многоквартирных домах. В соответствии с новым законом продажа алкоголя с 1 января 2021 года будет возможна только там, где для приема посетителей есть зал площадью не менее 50 кв. м.

Против принятия этого закона выступила группа петербургских рестораторов. Она призывала власти отказаться от идеи ужесточить правила продажи алкоголя, из-за которых может закрыться не менее 100 баров и кафе.