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Роскомнадзор проверил работу Deutsche Welle по запросу Совфеда
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Роскомнадзор проверил работу Deutsche Welle по запросу Совфеда
Общество, 16:14
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Роскомнадзор проверил работу Deutsche Welle по запросу Совфеда

После проверки телеканала Deutsche Welle Роскомнадзор имеет «отдельные замечания» к его работе. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, сообщает «РИА Новости».

«По запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике Роскомнадзором проведена проверка вещания в Российской Федерации телеканала DW-TV (Deutsche Welle). Выявлены отдельные замечания к работе телеканала», — сказал он.

Субботин заметил, что Роскомнадзор не будет выносить предупреждение или приостанавливать лицензию на вещание Deutsche Welle.

В конце июня Совет Федерации призвал проверить Deutsche Welle на предмет соответствия российскому законодательству. Тогда член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов заявил, что «DW перешла уже все границы журналистской этики и культуры доведения информации», а также отметил «оскорбительный» характер публикаций по российской тематике.

Ранее к депутатам и сенаторам, а также представителям Роскомнадзора с просьбой проанализировать ситуацию с Deutsche Welle обратилась официальный представитель МИДа Мария Захарова. На брифинге 28 июня она назвала появившийся в Twitter Deutsche Welle платный материал оскорбительным для России. Десятью днями ранее Twitter российского дипведомства уже обратил внимание на «проплаченный материал» телеканала.

Теги: Deutsche Welle , Роскомнадзор
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