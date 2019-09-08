Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%

Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%

По данным после обработки 4,53% протоколов, на выборах лидирует врио губернатора края Александр Осипов, который пошел на выборы самовыдвиженцем. Явка по состоянию на 18:00 составила 30,3%

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует по результатам обработки 4,53% бюллетеней, он набирает 88,25% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, передает корреспондент РБК.

Кандидат от «Партии пенсионеров» Елена Краузе набирает 3,82% голосов, кандидат от Партии роста Яна Шпак — 2,4%, представитель Патриотов России Вячелав Ушаков — 2,38%.

Явка к 18:00 (12:00 мск) составила 30,3%. Председатель комиссии Светлана Судакова говорила, что было получено шесть обращений о нарушениях, их региональная избирательная комиссия уже обработала.

Осипов был назначен врио губернатора Забайкальского края в октябре 2018 года, до этого он занимал должность первого замглавы Минвостокразвития. В начале июня он заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.