CNN сообщил об указании Трампа повысить доверие американцев к экономике

По данным CNN, Трамп обеспокоен ситуацией с экономикой и не считает торговую войну лучшей политической стратегией, хотя и уверен в ее необходимости

Дональд Трамп (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Несмотря на публичные заявления о силе экономики США, президент Дональд Трамп обеспокоен ее состоянием и поручил своим помощникам разработать предложения для повышения доверия американцев к национальной экономике, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.

Среди обсуждаемых мер — снижение налогов, обновленная версия Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой и давление на ФРС с целью снизить ключевую ставку.

Трамп поручил помощникам подготовить меры на случай, если появятся знаки, свидетельствующие об ухудшении ситуации с экономикой. Кроме того, он и его советники, включая зятя президента Джареда Кушнера, обзванивали бизнесменов, чтобы успокоить их и держать в курсе торговых переговоров с Китаем и других экономических вопросов.

По данным CNN, на фоне того как Трамп требовал от своей команды добиться прогресса в переговорах с КНР, в частных беседах он высказывал идею о сильном повышении пошлин на китайскую продукцию, чтобы надавить на Пекин. По словам источника, беседовавшего с президентом США, Трамп признает, что затянувшаяся торговая война, вероятно, не лучшая политическая стратегия, однако считает эти действия необходимыми для страны.