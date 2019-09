CNN сообщил об указании Трампа повысить доверие американцев к экономике

При этом среди окружения Трампа стало меньше тех, кто предостерегал президента от эскалации торговой войны, пишет CNN. Часть советников ушли, а оставшиеся, среди которых занявший сдержанную позицию во внутренних дебатах по Китаю Кушнер и глава Минфина Стивен Мнучин, теперь не так открыто высказывают главе государства свое мнение.

В конце августа источники The New York Times и The Washington Post сообщили, что Белый дом готовит меры для борьбы с рецессией. По данным NYT, сам Трамп на тот момент еще не знал о разрабатываемых предложениях. Так, в администрации подготовили план снижения налога на зарплату, сейчас он составляет 6,2%, однако после окончания рецессии в 2009 году, ставку снижали до 4,2%.

О риске рецессии предупреждали в начале августа аналитики из Goldman Sachs. По их мнению, влияние торговых войн на экономику будет нарастать, но США и Китаю не удастся заключить торговое соглашение до президентских выборов в 2020 году. В том же месяце на рынке госдолга США произошла инверсия кривой доходности — двухлетние облигации кратковременно стали более выгодными, чем десятилетние. Инверсия длилась короткое время, но и после ее окончания ставки по коротким и длинным бумагам были практически на одном уровне.