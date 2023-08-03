В МИДе исключили улучшение отношений с Японией в «обозримой перспективе»

Япония поддерживает Украину, «русофобскую кампанию Запада», и заняла по отношению к России недружественную позицию, заявил директор третьего департамента Азии МИДа Ноздрев. В этих условиях диалог с Токио невозможен, считает он

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Политическая, экономическая финансовая и военная помощь Украине, которую оказывают власти Японии, а также присоединение страны к «русофобской кампании коллективного Запада» напрямую влияют на отношения Москвы и Токио, заявил в интервью RTVI директор третьего департамента Азии МИДа Николай Ноздрев.

По словам Ноздрева, Япония активно поддерживает Украину «без каких-либо дополнительных просьб как со стороны американцев, так и со стороны европейцев»; Россия это учла и «предпринимала жесткие демарши перед японской стороной», сказал он. В частности, в июне в МИДе был вызван посол Японии Тоёхиса Кодзуки из-за решения Токио передать Киеву 100 бронеавтомобилей. Министерство тогда заявило, что Япония «еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик», а посол отверг претензии российских властей и назвал их необоснованными.

Такие действия японских властей будут иметь «прямые последствия прежде всего в долгосрочном плане для двусторонних отношений», продолжил Ноздрев. «Потому что очевидно, что если страна не просто встает на недружественные позиции, но фактически декларирует своей основной, магистральной целью нанесение стратегического поражения Российской Федерации, то никакого разговора с ней на обозримую перспективу быть не может», — заявил представитель МИДа.

По словам Ноздрева, Япония, помогая Украине, действовала осознанно и «понимала те риски, которые могут последовать за подобного рода недружественными решениями в отношении одного из ближайших соседних государств».

Токио осуждает ввод российских войск на Украину и называет военные действия значительной и прямой угрозой безопасности в европейском регионе. Страна с февраля 2022 года ввела несколько раундов санкций против России.

Российские власти в ответ признали Японию «недружественным» государством. МИД отказался от продолжения переговоров о мирном договоре по итогам Второй мировой войны, который не был подписан из-за претензий Токио на Южные Курилы. Москва также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.