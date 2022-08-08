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Делимханов узнал о звонках от его имени депутатам со сбором денег на СВО Политика, 18:52
Военная операция на Украине ,  
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Делимханов узнал о звонках от его имени депутатам со сбором денег на СВО

Депутат Делимханов сообщил о мошенниках, вымогавших деньги на спецоперацию от его имени
По словам Делимханова, он написал заявление в органы из-за действий мошенников, которые звонили от его имени депутатам Госдумы и просили «финансово поддержать» проведение спецоперации на Украине
Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: ТАСС)

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, написал заявление в правоохранительные органы из-за мошенников, которые от его имени вымогали деньги на поддержку спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции «Единая Россия».

«Как стало известно, в последнее время от моего имени действуют мошенники. Схема такая: звонят с различных операторов мобильной связи депутатам Государственной думы ФС России, руководителям регионов и другим должностным лицам от моего имени. Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории Донецкой народной республики, далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определенную сумму денежных средств на нужды специальной военной операции», — цитирует Делимханова Telegram-канал.

Депутат сообщил, что написал заявление на злоумышленников. «Прошу граждан, получивших такое сообщение, выходить напрямую на связь со мной либо связаться с моими помощниками и сообщать о таких случаях. Соответствующее заявление уже направлено в правоохранительные органы», — отметил он.

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Адам Делимханов

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В середине марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов «не стал отсиживаться в стороне» и прибыл в зону боевых действий. Позднее Кадыров рассказал, что Делимханов руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» (позднее президент России приказал отменить штурм и заблокировать предприятие).

В конце апреля президент Владимир Путин «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, присвоил Делимханову звание Героя России.

В начале апреля комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выдвинула Делимханова на пост первого зампреда комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции. Соответствующее постановление было принято Госдумой 7 июня, следует из базы данных законодательного органа.

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