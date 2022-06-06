В Госдуме предложили назначить Делимханова зампредом по безопасности

Адама Делимханова предложили назначить первым зампредом комитета Думы по безопасности. Он принимает участие участие в спецоперации на Украине. В феврале депутат заявил о «кровной мести» членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева

Адам Делимханов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова предложили назначить первым заместителем председателя комитета по безопасности, говорится в тексте проекта постановления, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Документ рассмотрят на заседании Госдумы 7 июня, он уже прошел правовую экспертизу и рассмотрен комиссией.

«Избрать депутата Государственной Думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции», — сказано в проекте постановления.

Комитет по безопасности возглавляет Василий Пискарев, его первыми заместителями сейчас являются Рахим Азимов, Юрий Афонин, Андрей Луговой и Михаил Старшинов. Делимханову 52 года, в числе парламентариев он с 2007 года, член фракции «Единая Россия».

В конце апреля указом президента Делимханову было присвоено звание Героя России с формулировкой «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что Делимханов «не стал отсиживаться в стороне» и направился в зону спецоперации. Кадыров сообщил, что Делимханов командовал чеченскими подразделениями в районе Мариуполя и возглавлял «штурмовую операцию» по установлению контроля над комбинатом «Азовсталь». Глава Чечни также публиковал кадры общения Делимханова с группой «добровольцев из Чечни».

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В начале февраля Делимханов сделал резкое заявление в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева с угрозами членам его семьи. Чеченские власти утверждают, что семья Янгулбаевых причастна к организации атаки на бывшего силовика из Чечни, произошедшей в Турции. Кадыров отметил, что при сопротивлении их следует «уничтожить» в качестве пособников террористов. В конце января в квартиру к Сайди Янгулбаеву ворвались вооруженные люди в гражданской одежде и увезли его супругу Зарему Мусаеву в Грозный. Кадыров позднее подтвердил, что ее увезли чеченские силовики, а семью Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

Депутат Делимханов прокомментировал претензии к семье Янгулбаевых так: «Не зная покоя ни днем ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство — за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть. Я это говорю и для тех, кто будет переводить на русский язык. У нас с вами вражда по всем направлениям. У нас с вами вражда, война, кровная месть. И у нашего потомства тоже» (дословный перевод Би-би-си). В Кремле отказались дать оценку словам депутата.



Другой депутат Госдумы от Чечни, Шамсаил Саралиев, призвал относиться к словам Делимханова как к метафоре. «К примеру, когда мы очень рассержены и говорим на русском языке какому-то негодяю: «Я тебе голову за это оторву», — то такое выражение вовсе не означает, что мы действительно намерены оторвать негодяю голову», — прокомментировал он РБК. Он настаивал, что эта фраза близка к русскому обороту «и полетят головы», а потому не может считаться прямой угрозой.