FT узнала о просьбе Европы к Британии принять меры из-за грязного газа

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Несколько европейских энергетических компаний обратились к Великобритании с просьбой принять срочные меры в связи с большим количеством токсичных и опасных веществ в поставляемом в Евросоюз газе, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным импортеров, в последние месяц газ британского производства постоянно загрязнен радиоактивными материалами и может самовозгораться при контакте с воздухом. С апреля нежелательные твердые частицы (среди газовых трейдеров их называют пылью) поступают в топливе в «невиданных ранее количествах», сообщили FT неназванные высокопоставленные руководители в энергетической отрасли.

Очистка топлива от обнаруженных примесей привела к сбоям при снабжении, потери газовых трейдеров составили в этом году 270 млн фунтов стерлингов ($326,2 млн). Неполадки также грозят приостановкой эксплуатации газопроводов, если ситуация ухудшится, полагают в энергетических компаниях. По данным газеты, среди этих компаний французская EDF и Securing Energy for Europe (контрольный пакет у бельгийской Fluxys).

FT утверждает, что британская газовая компания National Grid запрашивает у британского энергетического регулятора Ofgem разрешения временно поднять верхнюю планку максимально допустимого объема газа, экспортируемого в Европу по трубопроводу в Нидерланды.

Несколько энергетических компаний выступили против этой меры, отмечает газета. Трубопроводом между Великобританией и Бельгией управляет Interconnector Limited (контрольный пакет также у бельгийской Fluxys), ее руководство выразило недоумение желанием National Grid нарастить поставки из-за постоянного загрязнения газа твердыми и жидкими веществами. Нежелательные примеси стали причиной ограничения функционирования трубопровода и вызвали две остановки на ремонт. Как указывают в Interconnector Limited, увеличение объемов экспортируемого газа будет означать, что эта проблема «с высокой вероятностью усугубится, <...> это приведет к увеличению риска нарушения трансграничных потоков, что поставит под угрозу безопасность поставок как в континетальной Европе, так и в Великобритании».

EDF отметила в своем письменном заявлении, что поставки загрязненного газа нанесли ущерб «эффективности и результативности взаимосвязанного газового рынка Великобритании и ЕС», пишет FT. Несмотря на это, экспертная группа рекомендовала Ofgem одобрить запрос National Grid.

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