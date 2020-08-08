Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности

Кандидат в президенты Белоруссии уехала из своей квартиры после того, как были задержаны два ее помощника. По словам пресс-секретаря Тихановской, возле ее дома дежурят правоохранители в штатском

Светлана Тихановская (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру в Минске, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» ее пресс-секретарь Анна Красулина.

«После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру», — рассказала Красулина. Сейчас, по ее словам, Тихановская находится в окружении членов своего штаба. Уезжать из Минска она не будет.

«Там [возле дома Тихановской] собралось какое-то количество «тихарей» [правоохранители в гражданской одежде], подъехал бусик подозрительный», — сообщила Красулина «РИА Новости».

Днем 8 августа правоохранительные органы второй раз за неделю задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз. Ее доставили в Центральное РОВД для участия в административном процессе. Помимо этого, как рассказала Красулина, в 15:00 еще одного представителя штаба Тихановской, ее доверенное лицо Олега Моисеева вызвали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПик) МВД, и с тех пор он не выходил на связь.