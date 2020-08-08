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Выборы в Белоруссии ,  
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Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности

Кандидат в президенты Белоруссии уехала из своей квартиры после того, как были задержаны два ее помощника. По словам пресс-секретаря Тихановской, возле ее дома дежурят правоохранители в штатском
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру в Минске, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» ее пресс-секретарь Анна Красулина.

«После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру», — рассказала Красулина. Сейчас, по ее словам, Тихановская находится в окружении членов своего штаба. Уезжать из Минска она не будет.

«Там [возле дома Тихановской] собралось какое-то количество «тихарей» [правоохранители в гражданской одежде], подъехал бусик подозрительный», — сообщила Красулина «РИА Новости».

Днем 8 августа правоохранительные органы второй раз за неделю задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз. Ее доставили в Центральное РОВД для участия в административном процессе. Помимо этого, как рассказала Красулина, в 15:00 еще одного представителя штаба Тихановской, ее доверенное лицо Олега Моисеева вызвали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПик) МВД, и с тех пор он не выходил на связь.

Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске
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Мороз уже задерживали 6 августа, с ней провели разъяснительную беседу о недопустимости нарушений при проведении массовых мероприятий, а затем отпустили.

Светлана Тихановская — единый кандидат от белорусской оппозиции, которую считают главным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах. В начале августа в интервью Bild она сообщила, что после выдвижения ей стали поступать угрозы, связанные с ее несовершеннолетними детьми. «Когда я сказала, что займу место моего мужа [блогер Сергей Тихановский, которого не допустили до выборов], мне анонимно позвонили и заявили, что, если я не сниму свою кандидатуру, меня посадят в тюрьму, а моих детей отправят в детский дом. После звонка я сразу же отправила своих детей в безопасное место за границей», — рассказывала она.

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С 4 по 8 августа включительно в Белоруссии проходит предварительное голосование. Основной день выборов назначен на 9 августа.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская, выборы
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