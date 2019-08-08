Атамбаева доставили в МВД Киргизии после штурма резиденции

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, задержанного после второго штурма резиденции, доставили в Главное следственное управление МВД страны. Об этом сообщает 24.kg в своем аккаунте в Twitter.

«Бывшего президента допросят по факту захвата заложников и убийства замкомандира подразделения «Альфа» во время штурма дома в Кой-Таше», — пишет портал. В МВД Киргизии подтвердили, что Атамбаева доставят в «соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий».

Портал Kloop со ссылкой на представительницу Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Ажибекову ранее сообщал, что сторонники Атамбаева направляются в МВД, куда должны были доставить экс-президента. Телеканал «Апрель» сообщил, что его везли в Ысык-Атинский РОВД города Кант.

По данным 24.kg, Атамбаева вывезли из его резиденции в селе Кой-Таш не на машине, а на одном из вертолетов, которые вылетели с военной базы в населенном пункте. Силовики не смогли проехать с экс-президентом ни по одной из дорог, поскольку сторонники экс-главы государства заблокировали все пути выезда. Телеканал «Амрель» опубликовал кадры попытки вывезти Атамбаева на машине, которую заблокировали его сторонники.