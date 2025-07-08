The Times рассказала, что на Украине смирились с затянувшимся конфликтом

У украинцев может появиться реальный шанс на «мирное сосуществовании с русскими», но не сейчас, считает экс-министр обороны Резников. При этом он указал, что Москве и Киеву нужно продолжать переговоры

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Конфликт Украины и России не удастся завершить в скором времени, пишет The Times, приводя мнение экс-министра обороны Украины Алексея Резника. Издание отмечает, что его прогноз отражает растущее смирение многих украинцев с затянувшимися боевыми действиями.

По мнению Резникова, который возглавлял Минобороны Украины в 2021–2023 годах, даже если удастся договориться о прекращении огня и создании буферных зон, продолжится «гибридная война». «Я думаю, что только после смены руководства в России у нас появится реальный шанс жить в мирном сосуществовании с русскими», — сказал Резников в интервью The Times.

Резников также прокомментировал возобновившиеся в мае переговоры российской и украинской делегаций. Он считает, что таким образом Москва хочет послать сигнал Вашингтону, чтобы избежать дальнейших санкций. Тем не менее он согласился, что сторонам нужно продолжать диалог, как минимум для того, чтобы добиться частичного прекращения огня, например в небе.

Первые за три года переговоры представителей Москвы и Киева прошли в Стамбуле. Стороны встретились уже дважды — 16 мая и 2 июня. Президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что необходимо достичь соглашения о прекращении боев.

The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщала, что Киев прежде рассчитывал добиться прекращения огня в середине 2025 года. Предполагалось, что перемирие положительно скажется на экономической ситуации в стране: после заявлений президента США Дональда Трампа о скором урегулировании конфликта бизнесмены внутри Украины и за рубежом настроились на «мирные дивиденды». Но надежды рухнули, когда внимание Трампа переключилось на другие конфликты, отмечала WP.

Bloomberg писал, что ставка на прекращение огня сделала госдолг Украины лидером по доходности. Однако по мере того, как перспективы выполнения Трампом обещания об урегулировании конфликта становились все более туманными, инвесторам пришлось умерить оптимизм, отмечало агентство. По оценкам Bloomberg, в 2025 году долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем на 10%.

Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта, но не откажется от поставленных целей. В Кремле отмечали, что речь идет о национальных интересах и обеспечении безопасности России. Летом 2024 года Путин среди условий для мира перечислял полный вывод войск Украины из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также признание этих регионов, Крыма и Севастополя российскими регионами. Украина считает эти условия ультиматумом.