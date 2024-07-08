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Военная операция на Украине ,  
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Мощные взрывы прозвучали в Белгороде

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Военная операция на Украине
Губернатор Вячеслав Гладков в 23:31 предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, а Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника над областью около 23:10 мск

Серия мощных взрывов прозвучала в Белгороде, сообщили ТАСС и «РИА Новости» около 23:35.

Губернатор Вячеслав Гладков в 23:31 предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

В Белгородской области два села остались без света после обстрела
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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Минобороны в 23:35 заявило, что около 23:10 мск силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

В 23:48 Гладков сообщил об отбое тревоги.

Днем 8 июля атаке подверглось село Никольское в Белгородском районе, в результате погибли три человека, сообщал губернатор.

Вечером силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, никто не пострадал, писал Гладков.

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Елена Чернышова
Белгород взрывы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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