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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор добавил, что снаряд пробил кровлю одного частного дома, а также осколки повредили восемь автомобилей.

Число погибших при обстреле окрестностей Белгорода увеличилось до двух
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Фото:vvgladkov / Telegram

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, ранее в результате атаки на Белгородский район погиб мирный житель. Гладков тогда уточнил, что украинские военные атаковали коммерческий объект в селе Никольское. Позже глава региона сообщил о смерти в больнице еще одного раненного при обстреле мужчины.

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Вячеслав Гладков Белгород ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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