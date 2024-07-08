Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор добавил, что снаряд пробил кровлю одного частного дома, а также осколки повредили восемь автомобилей.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, ранее в результате атаки на Белгородский район погиб мирный житель. Гладков тогда уточнил, что украинские военные атаковали коммерческий объект в селе Никольское. Позже глава региона сообщил о смерти в больнице еще одного раненного при обстреле мужчины.