Гладков сообщил о третьем погибшем при атаке в Белгородском районе

Фото: Никита Попов / РБК

В результате воздушной атаки на село Никольское в Белгородском районе погибло три человека, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Стало известно о третьем погибшем в результате воздушной атаки в селе Никольское Белгородского района», — написал он в телеграм-канале.

Погибший — водитель легкового автомобиля. Когда он получил ранения, его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода, чтобы ему оказали медицинскую помощь, по пути в больницу мужчина скончался.

Губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали коммерческий объект в селе Никольское. В результате один мужчина скончался до прибытия скорой помощи. Четыре человека получили ранения.

Позже губернатор написал о еще одном погибшем — мужчине, которого бригада скорой доставила без сознания, он скончался в больнице.

В Белгороде и Белгородском районе дважды за день запускали сигнал ракетной опасности: она действовала с 12:20 до 13:00 мск и с 13:27 до 13:37 мск.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.