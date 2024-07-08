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Война санкций ,  
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В Болгарии задержали председателя движения «Русофилы»

Сюжет
Война санкций
Спецназ выбил дверь в доме Златомира Девленского и устроил обыск в его офисе. Ранее прокуратура Болгарии обвинила предыдущего главу «Русофилов» в шпионаже, он покинул пост председателя движения
Златомир Девленский
Златомир Девленский (Фото: Златомир Дьовленски / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского задержали в Пловдиве, сообщила газета «24 часа» со ссылкой на депутата от Болгарской социалистической партии (БСП) Ивана Петкова.

«Сегодня в 5:30 утра они пришли к нему домой в Пловдиве, выломали дверь и вывезли его. Его мать в шоке», — заявил депутат. После этого сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) отправились в штаб-квартиру БСП, где находится офис Девленского, и начали выемку документов.

Петков не знает, за что задержали Девленского. «Я нанял адвоката, который едет из Софии в Пловдив», — добавил он.

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После обысков в БСП сотрудники ДАНС отправились в муниципалитет Родопи, где Девленский работает младшим экспертом в отделе «Координация и проекты». По словам Петкова, они ничего там не нашли и не взяли.

Девленскому 33 года, он докторант Пловдивского университета, а также аспирант Астраханского государственного университета, пишет газета. По образованию политолог. Он был кандидатом от БСП во время парламентских выборов в 2022 году. Партия тогда набрала 9,3% голосов.

Движение «Русофилы» было зарегистрировано в Софии в марте 2003 года, оно оформлено как гражданская неправительственная организация. Ее участники нацелены на развитие сотрудничества с Россией.

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Николай Малинов

В 2019 году прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера «Русофилов» бизнесмена Николая Малинова. Его подозревали в сборе данных о болгарской внешней политике в интересах российских организаций. В октябре 2020 года Малинов подал в отставку с поста председателя движения. В 2023 году он, две его компании и движение «Русофилы» были внесены в «акт Магнитского», который предусматривает введение персональных санкций против его фигурантов.

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Георгий Смирнов
Болгария задержание неправительственные организации обыск
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