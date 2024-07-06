И.о. премьера Болгарии выразил скептицизм по поводу шансов Софии быть принятой в качестве посредника. Он также подчеркнул приверженность страны позиции о выделении помощи Украине в размере €80 млн. Москва осуждает помощь Киеву

Димитар Главчев (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной на саммите НАТО, который пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. Об этом заявил и.о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев, передает Novinite.

«Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, в которых Болгария выступит в качестве посредника. Что может быть лучше этого? Именно это я предложу, в этом нет никаких проблем», — сказал он.

Однако Главчев выразил скептицизм по поводу шансов Софии быть принятой в качестве посредника.

Накануне после переговоров с президентом Владимиром Путиным в Кремле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что основная задача для Европы сейчас достижение мира. По его словам, Будапешт будет продолжать работу в этом направлении.

Чуть ранее Главчев во время парламентских дискуссий в преддверии предстоящего саммита НАТО подчеркнул приверженность Болгарии позиции о выделении помощи Украине на €80 млн. Москва осуждает любую помощь Киеву, и полагает, что это лишь затягивает конфликт и не может решить его исхода.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что у Украины нет ресурсов для достижения своих целей в конфликте. По его словам, к прекращению последнего есть два пути — мирные переговоры и предоставление странами НАТО дополнительных ресурсов, которых не хватает Украине.

14 июня в ходе выступления в МИД России президент Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе — согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого должны быть сняты санкции с России. Киев назвал такие условия ультиматумом.