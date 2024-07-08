 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сеул предложил России сделать выбор между двумя Кореями

Президент Юн Сок Ёль: России следует сделать выбор между двумя Кореями
России следует сделать разумный выбор между двумя Кореями, исходя из собственных интересов, заявил южнокорейский президент. Он отметил, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна несет угрозу для безопасности
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Углубление военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна несет угрозу для безопасности на Корейском полуострове и в Европе, России следует сделать выбор между двумя Кореями, исходя из своих интересов, заявил Reuters южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

«Северная Корея, несомненно, представляет угрозу для международного сообщества. Я надеюсь, что Россия разумно решит, какая сторона — Юг или Север — важнее и необходима для ее собственных интересов», — говорится в его письменном заявлении агентству.

Президент добавил, что будущее отношений Южной Кореи и России зависит от действий Москвы. Он отметил, что обсудит с лидерами НАТО на саммите альянса угрозу, которую представляют военные связи России и Северной Кореи.

Южная Корея впервые за шесть лет провела стрельбы у границы с КНДР
Политика
Фото:South Korean Defense Ministry / Getty Images

В середине июня во время визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что речь идет об «исключительно оборонительной позиции».

Сеул после этого решил пересмотреть свою позицию по поставкам оружия на Украину. В ответ Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но предупредил, что поставки летального оружия на Украину станут «большой ошибкой».

Южная Корея определит объем поставок оружия Украине на основе позиции России в отношении КНДР, сообщало агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Юн Сок Ёля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что поставки оружия Киеву могут привести к «необратимым последствиям» для отношений Москвы и Сеула.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Северная Корея Южная Корея КНДР Россия
Материалы по теме
В КНДР заявили, что президент Южной Кореи обрек страну на гибель
Политика
КНДР обвинила США, Японию и Южную Корею в создании «азиатского НАТО»
Политика
Кремль: не знаем ничего о сообщениях об отправке в ДНР бригад из КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Росреестр назвал число поставленных на кадастр домов в Москве за полгода Недвижимость, 11:07
Орбан после поездок в Киев, Москву и Пекин отправился в Вашингтон Политика, 11:03
Еще одного фигуранта дела о строительстве ЖК Sky House заочно арестовали Общество, 10:55
В Алтайском крае лучшим рыбакам выдали украинские медали Общество, 10:51
Пушилин рассказал о движении линии фронта от Горловки Политика, 10:42
Цензура или декларация о намерениях: зачем Telegram нужен Fact Check Pro, 10:42
Алексей Сорокин уйдет с поста гендиректора оргкомитета Игр дружбы Спорт, 10:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Умерла балерина Марина Кондратьева Общество, 10:38
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 10:36
Лесной пожар под Туапсе локализовали на площади 1,2 га Общество, 10:26
В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3 Политика, 10:23
Разблокировка активов в Euroclear: как на это влияют новые санкции Pro, 10:21
Bloomberg предупредил о политическом тупике во Франции после победы левых Политика, 10:20
Щербинка возглавила рейтинг районов Новой Москвы по росту цен на жилье Недвижимость, 10:20