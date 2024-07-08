Сеул предложил России сделать выбор между двумя Кореями

России следует сделать разумный выбор между двумя Кореями, исходя из собственных интересов, заявил южнокорейский президент. Он отметил, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна несет угрозу для безопасности

Юн Сок Ёль (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Углубление военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна несет угрозу для безопасности на Корейском полуострове и в Европе, России следует сделать выбор между двумя Кореями, исходя из своих интересов, заявил Reuters южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

«Северная Корея, несомненно, представляет угрозу для международного сообщества. Я надеюсь, что Россия разумно решит, какая сторона — Юг или Север — важнее и необходима для ее собственных интересов», — говорится в его письменном заявлении агентству.

Президент добавил, что будущее отношений Южной Кореи и России зависит от действий Москвы. Он отметил, что обсудит с лидерами НАТО на саммите альянса угрозу, которую представляют военные связи России и Северной Кореи.

В середине июня во время визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что речь идет об «исключительно оборонительной позиции».

Сеул после этого решил пересмотреть свою позицию по поставкам оружия на Украину. В ответ Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но предупредил, что поставки летального оружия на Украину станут «большой ошибкой».

Южная Корея определит объем поставок оружия Украине на основе позиции России в отношении КНДР, сообщало агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Юн Сок Ёля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что поставки оружия Киеву могут привести к «необратимым последствиям» для отношений Москвы и Сеула.