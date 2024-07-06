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Выборы президента США ,  
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Байден сократил отставание от Трампа в колеблющихся штатах

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Выборы президента США
Колеблющиеся штаты определяют победителя выборов президента США, и Байден начал отвоевывать их у Трампа, который еще пару недель назад доминировал во всех из них. Разрыв составляет всего 2%
Дональд&nbsp;Трамп&nbsp;и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Will Lanzoni / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Разница между Дональдом Трампом и Джо Байденом в колеблющихся штатах сократился до 2%, но республиканец все еще опережает демократа с 47% против 45%, следует из результатов опроса Bloomberg и Morning Consult (.pdf). Это минимальный разрыв за все время опросов в этой президентской кампании.

В этом году колеблющихся штатов семь: Аризона, Северная Каролина, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин.

Лучше всего результаты Байдена в Мичигане (48 против 43%) и Висконсине (47 против 44%) — там он даже опережает Трампа. Однако в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине он уступил республиканцу, а в Пенсильвании отстает больше всего — 44% против 51%.

Исход президентских выборов в США складывается из итогов в каждом штате, среди них определяющим становится результат борьбы в колеблющихся штатах (swing states). В них предсказать результат голосования заранее почти невозможно, а местные избиратели от выборов к выборам меняют предпочтения.

Таким образом, наиболее густонаселенные штаты — Техас, Флорида — голосуют за республиканцев, а Нью-Йорк и Калифорния за демократов, а потому из-за особенностей непрямого голосования через коллегию выборщиков основное внимание приковано к колеблющимся штатам. Прежде Флорида тоже считалась непредсказуемым штатом, например, в 2000 году республиканец Джордж Буш-младший победил демократа Эла Гора с перевесом 537 голосов, которые и определили будущего президента США.

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Избиратели в этих штатах посчитали выступление Байдена на дебатах плохим. Менее 20% сочли, что действующий президент показал себя последовательным, здоровым и доминирующим политиком.

Почти 30% опрошенных демократов посоветовали бы Байдену покинуть гонку, это значительно больше 9% республиканцев, которые бы хотели отказа от гонки Трампа. Более того, только 39% избирателей в этих штатах хотят продолжения кампании Байдена, насчет Трампа так высказались 50%.

Опрос также показал, что значительная доля неопределившихся и «двойных ненавистников» — тех, кто отрицательно относится как к фигуре Трампа, так и Байдена — считают, что демократы смогут привлечь часть из них на свою сторону, заменив кандидата.

Еще в конце июня Трамп лидировал во всех колеблющихся штатах: 37% против 35%. В 2020 году Байден завоевал лидерство во всех из них, кроме Северной Каролины.

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