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Байден словами «будьте осторожны» предупредил Си после встречи с Путиным

Байден предупредил Си Цзиньпиня о зависимости Китая от Запада после его встречи с Путиным
Си Цзиньпин посетил Москву и встретился Путиным в марте. По итогам визита лидеры договорились расширять торговлю и укреплять стратегическое партнерство. Байден рассказал, что после визита позвонил Си и сказал ему «быть осторожнее»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в марте этого года. Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу CNN, передает Reuters.

Так, после встречи Си Цзиньпина и Путина американский президент созвонился с китайским лидером, напомнил ему о том, что Пекин полагается на западные инвестиции, и сказал ему «быть осторожнее». «Я сказал [Си]: это не угроза. Это наблюдение», — отметил Байден.

По его словам, он также сообщил Си Цзиньпину о том, что после начала военной операции на Украине около 600 американских корпораций ушли с российского рынка, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем была российская.

Си Цзиньпин был с официальным визитом в Москве с 20 по 22 марта. По итогам визита лидеры государств договорились расширять масштабы торговли, укреплять двустороннее сотрудничество в энергосфере, технологиях, сельском хозяйстве, финансовой и промышленной сферах. Путин и Си Цзиньпин также подписали два совместных документа о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Позднее в интервью телеканалу «Россия 24» Путин рассказал, что 20 марта провел неформальную часть переговоров с Си Цзиньпином в своей резиденции в Кремле. По его словам, они говорили не спеша, «сидя у камина и попивая чай».

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В начале июля Financial Times со ссылкой на источники среди западных и китайских чиновников сообщила, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине во время государственного визита в Москву, когда они беседовали с глазу на глаз. В Кремле после этого заявили, что суть переговоров лидеров двух стран «была четко изложена в принятых по итогам заявления документах», а все остальное является вымыслами».

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