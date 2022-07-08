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Посол России усомнился в выводе войск с юга Украины

Рано или поздно Украина должна решить: заключить мирное соглашение с Россией или продолжать скатываться к руинам, заявил посол России в Британии Андрей Келин
Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Россия планирует освободить весь Донбасс и вряд ли выведет войска с юга Украины, заявил в интервью Reuters российский посол в Великобритании Андрей Келин.

«Конечно, трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, у нас уже есть опыт, что после вывода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое», — сказал он.

Рано или поздно Украина должна решить: заключить мирное соглашение с Россией или «продолжать скатываться с холма» к руинам, считает Келин.

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Посол также не исключил эскалацию на Украине из-за поставок западного оружия Киеву. «Если поток оружия будет организован таким образом, что это поставит под угрозу наше стратегическое положение, нашу оборону, нам придется принять против этого серьезные меры».

В ходе спецоперации российские силы взяли под контроль всю Херсонскую область, часть Запорожской, за исключением административного центра — Запорожья, и Харьковской. Там начали организовывать военно-гражданские администрации, вводить в оборот рубль и запускать вещание российских телеканалов. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу объявил об «освобождении» Луганской народной республики.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Киев в ответ на спецоперацию разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а западные страны начали вводить санкции против России.

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Переговоры об урегулировании между Россией и Украиной, которые продолжались с конца февраля, были приостановлены в апреле. Москва возложила за это ответственность на Киев и западные страны, а также заявила, что готова вернуться к диалогу с украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев готов вернуться за стол переговоров в случае возвращения украинских территорий на 24 февраля.

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Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Андрей Келин посольство России в Великобритании
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