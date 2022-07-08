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В Госдуме исключили связь новых поправок с работой через Instagram

Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Аксаков не связывает поправки с Facebook и Instagram. При это эксперт сказал РБК, что предложенная норма может затронуть все запрещенные сайты, включая соцсети
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли поправки в закон об противодействии отмыванию денег, которыми предлагается запретить банкам обслуживать счета клиентов, которые оказывают услуги с помощью запрещенных сайтов, следует из проекта в системе обеспечения законодательной деятельности.

Один из авторов поправок, глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщил РБК, что законопроект не связан с Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Предложенную норму можно применить ко всем запрещенным сайтам, в том числе к соцсетям, считает адвокат Pen&Paper Алена Гришкова. 

Согласно законопроекту, «организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием» ресурсов, которые заблокированы в России и находятся в реестре сайтов Роскомнадзора и содержащих информацию, распространение которой запрещено.

В пояснительной записке в законопроекту уточняется, что запрет не будет распространяться на сайты, которые упомянуты в реестре, но доступ к которым не ограничен, поскольку это может затронуть сервисы, например VK или Avito, отдельные страницы которых есть в реестре. Facebook и Instagram внесены в реестр, и, согласно сервису Роскомнадзора по проверке блокировок, доступ к ним ограничен полностью.

«Этот законопроект не связан с Instagram и Facebook. Банкам будет предоставлен доступ к реестру запрещенных сайтов, чтобы они знали, что с этими сайтами работать нельзя. Банки не смогут проводить операции с сайтами, например, казино и других организаций, предлагающих запрещенные услуги», — пояснил РБК Аксаков.

«Прежде всего, предлагаемая норма будет касаться лиц, которые оказывают услуги, реализуют товар через заблокированные сайты и запрещенные социальные сети», — комментирует инициативу адвокат Pen&Paper Алена Гришкова. Потенциальный запрет может распространиться на интернет-магазины, которые реализуют продукцию через запрещенные сайты или соцсети, а также лиц, которые на таких сайтах распространяют рекламу.

«После внесения изменений организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны будут не проводить по поручению лиц денежные операции по расчетным счетам, операции, связанные с ценными бумагами и прочее», — пояснила Гришкова.

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Что касается сайтов, о которых идет речь в законопроекте, то это может быть любой ресурс, в отношении которого принято решение о блокировке: как сайты СМИ, признанных иноагентами, так и, например, сайты, где продают БАДы и которые заблокированы по требованию Росздравнадзора, отметила она.

В марте в России заблокировали Facebook и Instagram. Позднее Тверской суд Москвы по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры признал компанию Meta, которая владеет этим соцсетями, экстремистской организацией и запретил ее деятельность.

Поводом для этого стала публикация внутреннего письма компании, в котором сообщалось, что та временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей некоторых стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих. Представитель Meta позже пояснил, что они разрешили призывы к насилию против российских военных, но по-прежнему были намерены ограничивать подобные выпады в адрес обычных граждан.

Российским законодательством не предусмотрены наказания для пользователей, которые продолжают вести страницы в Facebook и Instagram, пояснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Meta пыталась оспорить решение о запрете Facebook и Instagram в России, но Мосгорсуд отклонил жалобу и 20 июня запрет окончательно вступил в силу.

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Анатолий Аксаков законопроект Госдума запрет российские банки
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