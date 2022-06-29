Депутаты решили не сразу лишать СМИ лицензии за нарушение закона о фейках

Депутаты предложили смягчить законопроект о внесудебном лишении СМИ лицензий за распространение фейков о действиях российских военных. При первом таком нарушении деятельность СМИ предлагают для начала приостановить на три месяца

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Проект закона о внесудебном закрытии СМИ за распространение фейков о действиях российских военных или призывов к санкциям ко второму чтению предложат дополнить поправкой, которая даст медиа «право на ошибку», рассказал РБК первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Согласно этой поправке, СМИ, которые допустили такие нарушения, не будут лишать лицензии сразу. Вместо этого депутаты предложили дать прокурору или его заместителю право при первом нарушении внести требование Роскомнадзору о приостановке работы этих СМИ на срок до трех месяцев, а если нарушение будет совершено повторно — на срок до полугода.

Боярский отметил, что после первого чтения звучала критика внесудебного порядка прекращения деятельности СМИ. «Мы согласились доработать ко второму чтению эти предложения, и в итоговой редакции среди поправок, которые комитет рекомендует к принятию, есть норма о том, что после предупреждения деятельность СМИ может быть приостановлена на срок не более трех месяцев, в случае повторного — не более шести», — рассказал он РБК.

Депутат добавил, что поправки следуют презумпции невиновности. «Презумпция невиновности — случаются ошибки. Не так давно мы были свидетелями одной из них: ночной редактор ошибся, назвав оккупантами российские вооруженные силы, участвующие в спецоперации. Ошибка была оперативно устранена, были сделаны соответствующие выводы. Но одновременно нужно понимать, что, если у нас не будет механизмов реакции, то люди, злоупотребляющие правом, начнут списывать деятельность на постоянные ошибки, чего мы допустить не можем», — отметил Боярский. При неоднократном нарушении закона регистрация СМИ может быть признана недействительной.

При этом, в случае приостановки деятельности СМИ, также будет приостанавливаться аккредитация журналистов этих изданий и ресурсов, подчеркнул Боярский. «Журналист не сможет уйти в другие СМИ и продолжить там работу. И если эти условные «псевдоошибки» случаются по вине какого-то журналиста, он должен понимать, что вместе со СМИ он несет ответственность и это грозит остановкой его профессиональной деятельности», — сказал он.

По его словам, поправки также предусматривают, что Роскомнадзор будет обязан произвести необходимые действия по внесению в реестр в течение 24 часов (ранее Роскомнадзор должен был вносить нарушителей в реестр ресурсов, деятельность которых ограничена, незамедлительно).

Эти поправки к законопроекту были приняты комитетом Госдумы по информационной политике единогласно, а его председатель, Александр Хинштейн, после этого заявил, что ко второму чтению проект удалось доработать таким образом, чтобы он «не стал механизмом для возможного ущемления прав отечественных СМИ» (цитата по «Интерфаксу»).

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Проект закона, который в случае принятия позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение дискредитации Вооруженных сил России, фейков и призывов к санкциям, был принят в первом чтении 24 мая.

Документ предлагает ввести новую статью — 56.2 — в закон 2124-1 о СМИ, который касается и российских, и зарубежных СМИ, работающих в России.

Депутаты предлагали разрешить Роскомнадзору лишать СМИ регистрации, если издание, радио- или телеканал будет распространять под видом достоверных данных недостоверную информацию об использовании российских вооруженных сил или работе госорганов России за рубежом, а также распространяет «недостоверную общественно значимую информацию», которая угрожает «функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения» и влечет тяжкие последствия. Также лишением лицензии предполагалось наказывать СМИ за перепечатку такой информации, даже если она будет дословной.

Авторами инициативы, которая зарегистрирована в базе под № 101646-8, выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России во главе с руководителем комиссии, главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым.