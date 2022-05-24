Госдума поддержала законопроект о лишении СМИ регистрации за фейки

Большинство депутатов поддержали законопроект, позволяющий Генпрокуратуре лишать СМИ регистрации за распространение фейков. Коммунисты раскритиковали инициативу

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий представителям Генпрокуратуры лишать издания регистрации и прекращать действие лицензии на теле- и радиовещание в случае распространения фейков, в том числе о российских военных, и призывов к санкциям. «За» проголосовал 361 депутат, «против» не проголосовал никто, четверо воздержались. В ходе обсуждения фракции КПРФ высказывалась против инициативы.

Презентовавший законопроект депутат Сергей Боярский назвал решение разработать его своевременным, даже запоздавшим. По его словам, за рубежом уже давно применяются меры против российских СМИ, требующие ответных санкций. При этом с вопросами и критикой инициативы выступили несколько парламентариев от КПРФ. Так, коммунист Николай Осадчий напомнил, что СМИ может распространить фейк, не зная, что эта информация недостоверна. Его коллега по фракции Алексей Куринный также допустил политическое давление на СМИ и предложил лишать их регистрации не по решению генпрокурора, а в судебном порядке.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым, предлагает ввести новую статью 56.2 в закон 2124-1 о СМИ. Он касается и российских и зарубежных СМИ, работающих в России.

Согласно документу, регистрация СМИ может быть признана недействительной, на основании требований генерального прокурора или его заместителей. Это может произойти, если издание, радио- или телеканал будет распространять под видом достоверных данных «недостоверную общественно значимую информацию», угрожающую «функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи или повлекшей указанные или иные тяжкие последствия».

Также Генпрокуратура сможет отменить регистрацию СМИ, если оно будет распространять под видом достоверных сообщений недостоверную информацию об использовании российских вооруженных сил или работе госорганов России за рубежом.

Отмена регистрации СМИ также будет возможна, если законопроект примут, за распространение информации в неприличной форме, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органов, осуществляющих государственную власть в РФ».

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Санкции могут применяться в том числе и за призывы к организации или участию в несанкционированных акциях, и за призывы к введению в отношении России, россиян, юридических лиц страны политических, экономических или иных санкций,.

Требование о признании регистрации СМИ недействительной незамедлительно направляется в Роскомнадзор. Также наказывается перепечатка выше указанной информации, даже если она дословная.

Соответствующие ограничения предлагается ввести и против интернет-ресурсов. Если они будут размещать указанную информацию, генпрокурор или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к таким сайтам. Если ситуация повторится, доступ к ресурсу может быть ограничен навсегда.

Также авторы законопроекта уточнили, что если за рубежом будет запрещено российское СМИ, в качестве ответной меры Генпрокуратура сможет запрещена деятельность иностранных изданий и каналов, в том числе в Интернете. Все перечисленные решения СМИ, если законопроект примут, смогут оспаривать в суде.

Ранее, комментируя внесенный законопроект, представители Совета по правам человека сочли его противоречащим Конституции, которая запрещает цензуру. Подобные поправки «неуместны и вредны», указали в СПЧ. Если поправки будут приняты, «абсолютно любое СМИ может быть заблокировано», поскольку ссылается не только на официальные сообщения властей, отметили в СПЧ.