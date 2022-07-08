Медведев на видео с женой поздравил с Днем семьи, любви и верности

Медведев назвал праздник народным и поздравил все российские семьи. Он с супругой неоднократно посещал торжественные мероприятия по случаю этого праздника в Муроме

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видеопоздравление по случаю Дня семьи, любви и верности. На видео рядом с ним находится супруга Светлана.

«Поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью, с этим праздником», — сказал он. В ответ Светлана Медведева сказала: «Спасибо, и тебя поздравляю».

Медведев отметил, что праздник отмечается в стране 15-й раз и изначально он появился «как народный». После выхода указа президента Владимира Путина День любви, семьи и верности стал государственным праздником.

Праздник отмечается в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака.

Ежегодно в Муроме Владимирской области проходят торжественные мероприятия по этому поводу. Медведев с супругой Светланой посещали праздник в городе в 2011, 2013 и 2017 годах.

Дмитрий Медведев и Светлана Линник поженились в 1993 году, они учились в одной школе. В 1995 году у них родился сын Илья. Он окончил МГИМО, в июне вступил в «Единую Россию».