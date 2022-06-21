Турчак вручил сыну Медведева партбилет «Единой России»
Сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Илья вступил в партию «Единая Россия», сообщается в Telegram-канале партии.
Партийный билет ему вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он выразил уверенность, что пример Ильи Медведева подтолкнет молодежь вступать в ряды партии.
«Постараюсь применить свои знания правильным образом в
сферах, важных для людей и страны», — сказал Медведев. По его словам, он будет заниматься проектами по развитию спорта, образования, здравоохранения, поддержке предпринимательства, «налаживанием процессов в сфере импотозамещения и цифровой трансформации государства».
Илья Медведев отметил, что считает необходимым вступление в партию в текущей ситуации.
Илья Медведев родился в 1995 году. В 2012 году его отец сообщил, что он набрал необходимое количество баллов для поступления в три вуза — МГИМО, МГУ и СПбГУ. Илья Медведев выбрал направление международное право в МГИМО.
В 2016 году сын Медведева сообщил «МК», что планирует поступать в магистратуру. Отвечая на вопрос, думал ли он об учебе за границей, он указал, что «юридическое образование нет смысла получать в другой стране, если собираешься работать в России». Он рассказал, что выбрал в качестве темы диплома в бакалавриате правовое регулирование акционерных обществ в России и Англии, а во время учебы проходил практику как помощник юриста в «обычной юридической фирме».
В 2020 году Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что его сын занимается «частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики». «Такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди», — отмечал зампред Совбеза.
Дмитрий Медведев занимает пост председателя «Единой России» с мая 2012 года, в последний раз его переизбрали главой партии в декабре 2021 года. Он стал главой ЕР после перехода на пост главы правительства в том же году. В 2008 — 2012 годах Медведев занимал пост президента России.