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Абэ рассказал, как можно было избежать эскалации конфликта на Украине

Владимиру Зеленскому стоило дать высокую степень автономии ДНР и ЛНР или пообещать отказаться от стремления в НАТО, тогда конфликта на Украине можно было избежать, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Боевых действий на Украине можно было избежать, если бы президент страны Владимир Зеленский пообещал отказаться от стремления в НАТО или предоставить особый статус республикам Донбасса, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью The Economist.

«[Можно было избежать эскалации конфликта], если бы Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не вступит в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке. Я понимаю, что это было бы трудно сделать — возможно, американский лидер смог бы это сделать. Но, конечно, [Зеленский] отказался бы», — считает Абэ.

Коснувшись вопроса Курильских островов, бывший японский премьер выразил мнение, что российский президент Владимир Путин был одним из немногих, кто поддерживал заключение мирного договора по Курильским островам. «Но, к сожалению, <...> даже он не может решать все», — сказал Абэ, отметив, что Путин «не из тех людей, которые преследуют идеалы или идут на жертвы ради идей».

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Токио, Япония

Объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля, Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Тремя днями ранее он подписал указы о признании независимости республик Донбасса, объяснив это необходимостью избежать кровопролития в регионе. По словам Путина, Киев не желал выполнять условия минских соглашений, в числе которых прекращение огня, предоставление Киевом особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, проведение местных выборов.

И Киев, и Москва неоднократно заявляли о нарушении минских договоренностей. На Украине отказывались вести диалог с республиками Донбасса напрямую, а условия договора называли неудовлетворительными для Киева. Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что Киев организует предусмотренный минскими соглашениями референдум только в том случае, если иных способов для урегулирования конфликта не останется.

На данный момент переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине приостановлен, Москва обвиняет в этом Киев. В свою очередь советник главы президентского офиса Украины Михаил Подоляк до этого заявил, что Киев согласится возобновить мирные переговоры с Россией, когда российские войска покинут территорию страны. До этого, в конце марта, глава российской делегации советник президента Владимир Мединский говорил, что Киев что Киев согласился объявить Украину нейтральной страной и прекратить попытки вернуть Крым и Донбасс военными методами.

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Невступление Украины в НАТО было одним из пунктов проекта соглашений по гарантиям безопасности России, которые МИД передал США и альянсу в середине декабря. В ходе нескольких раундов переговоров по этому вопросу позднее, в январе, стороны не смогли прийти к консенсусу. При этом в начале апреля Зеленский посетовал, что НАТО не собирается принимать Украину в блок.


 

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Теги
Полина Мартынова
Синдзо Абэ Военная операция на Украине Владимир Зеленский
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