Космонавт Серова разглядела с МКС летевшие в Донбасс украинские снаряды

С борта Международной космической станции было хорошо видно, что обстрелы Донбасса в 2014 году вела Украина, рассказала член российской делегации в ОБСЕ, депутат и космонавт Елена Серова

С борта Международной космической станции (МКС) в 2014 году можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала Донбасс, заявила российский космонавт и депутат Елена Серова во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Видеозапись трансляции заседания ПАСЕ опубликована на официальном канале организации в YouTube.

По ее словам, украинская делегация в ОБСЕ «истерично и голословно» обвиняет Россию, а украинская армия в этот момент совершает «настоящий геноцид против собственного населения».

«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», — сказала Серова.

По ее словам, официальному Киеву «неинтересна безопасность собственного народа, им нужен конфликт», а обвинения против Москвы звучат для того, чтобы скрыть «собственные военные преступления».