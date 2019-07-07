В Совфеде сочли резолюцию ОБСЕ по Крыму попыткой оправдаться перед Киевом

Сенатор Сергей Цеков, представляющий Крым в Совете Федерации, предположил, что резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ — это попытка оправдаться перед Украиной за восстановление России в ПАСЕ.

«Во-первых, они хотят как-то оправдаться перед Украиной, так как Россию фактически полностью восстановили в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы. Второе: резолюция свидетельствует о том, что у них отсутствует реальное понимание ситуации в России, а конкретно — в Крыму», — сказал он РБК.

По мнению сенатора, ОБСЕ прежде всего нужно было узнать мнение жителей Крыма о присоединении к России.

«Если бы они попытались его изучить — пусть не путем референдума, они на него не согласны, а путем серьезного социологического исследования — то они очень быстро получили бы данные, что более 90% крымчан считают, что Крым должен быть в составе России. Воссоединение Крыма с Россией справедливо и с исторической точки зрения, и с точки зрения национального состава, и с точки зрения отношения Украины к Крыму во время нахождения Крыма в составе Украины», — отметил Цеков.

6 июля комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. В документе говорилось, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины «в границах Крыма, Севастополя и морских районов». Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против выступили шесть человек и столько же воздержались.