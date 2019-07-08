Пострадавшие при ЧП на глубоководном аппарате ВМФ выписаны из госпиталя

Пятеро выживших после аварии на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море — четыре офицера и гражданский специалист — выписаны из госпиталя в Североморске. Они пришли в сознание в четверг

Военно-морской клинический госпиталь 1469 (Фото: vmkg.ru)

Пятеро пострадавших при пожаре на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик», выписаны из расположенного в Североморске Военно-морского клинического госпиталя 1469. Об этом рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом расследования обстоятельств произошедшей в начале июля трагедии, и подтвердил источник, близкий к властям Мурманской области.

Все госпитализированные получили контузию в результате взрыва и пожара в носовом отсеке станции, где находился аккумулятор, отметил знакомый с расследованием источник. В момент взрыва все пятеро пострадавших находились в центральном отсеке, пояснил он.

Четверо выживших — офицеры-подводники, рассказали оба собеседника РБК. Пятый — гражданский специалист, по всей видимости, представитель североморского завода, говорит еще один собеседник РБК — моряк, знакомый с обстоятельствами ЧП.

К четвергу они пришли в себя и было решено выписать их, чтобы «некоторые из них смогли попасть на похороны сослуживцев». Похороны 14 погибших в ходе инцидента в Баренцевом море подводников прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге. На том же кладбище захоронены моряки подлодки «Курск».