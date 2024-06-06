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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал существенное изменение политики России

Медведев: слова Путина об отправке оружия — существенное изменение политики
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин накануне не исключил, что в ответ на поставки дальнобойного оружия Украине Россия отправит свое собственное оружие врагам Запада. Медведев назвал его слова «существенно меняющими» политику России и призвал США бояться
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заявление президента Владимира Путина о возможной отправке российского оружия в конфликтующие с Западом страны является существенным изменением внешней политики России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут. Иными словами, мы будем уничтожать вас всеми возможными способами, но никто не смеет поставлять русским оружие/технику/прочее имущество для защиты страны», — отметил политик.

По его словам, США и их союзники теперь «почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц». Эти лица или регионы, как указал Медведев, намеренно не названы, однако ими могут быть все, кто считает коллективный Запад своим врагом. «Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они — друзья. И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников», — заключил зампред Совбеза.

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Фото:РИА Новости

О возможном асимметричном ответе на поставки дальнобойного оружия на Украину Путин заявил накануне на встрече с главными редакторами мировых информационных агентств, которая прошла на полях ПМЭФ-2024. «Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое [дальнобойное] оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — задался вопросом президент.

«То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем», — добавил Путин.

Власти США в конце мая смягчили ограничения по применению поставляемого на Украину оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Вслед за США ограничения для Украины на использование своего оружия сняла Германия. В кабмине страны отметили, что Киев может применять его в целях самообороны и в соответствии с международным правом.

Путин после этого заявил, что «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют». Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
внешняя политика поставки оружия Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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