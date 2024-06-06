Медведев назвал существенное изменение политики России
Заявление президента Владимира Путина о возможной отправке российского оружия в конфликтующие с Западом страны является существенным изменением внешней политики России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут. Иными словами, мы будем уничтожать вас всеми возможными способами, но никто не смеет поставлять русским оружие/технику/прочее имущество для защиты страны», — отметил политик.
По его словам, США и их союзники теперь «почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц». Эти лица или регионы, как указал Медведев, намеренно не названы, однако ими могут быть все, кто считает коллективный Запад своим врагом. «Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они — друзья. И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников», — заключил зампред Совбеза.
О возможном асимметричном ответе на поставки дальнобойного оружия на Украину Путин заявил накануне на встрече с главными редакторами мировых информационных агентств, которая прошла на полях ПМЭФ-2024. «Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое [дальнобойное] оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — задался вопросом президент.
«То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем», — добавил Путин.
Власти США в конце мая смягчили ограничения по применению поставляемого на Украину оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Вслед за США ограничения для Украины на использование своего оружия сняла Германия. В кабмине страны отметили, что Киев может применять его в целях самообороны и в соответствии с международным правом.
Путин после этого заявил, что «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют». Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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