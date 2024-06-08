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Военная операция на Украине ,  
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Шольц призвал Путина признать, что «Украина сильна»

Шольц: Путин должен признать, что для Украины может быть только справедливый мир
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин должен признать, что Украина «не позволит поставить себя на колени», для нее возможен только «справедливый мир», заявил Шольц. Он отметил, что над этим ведется работа, упомянув мирный саммит в Швейцарии
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Henning Schacht / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин должен признать, что Украине нужен справедливый мир, она не позволит «поставить себя на колени», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Украина сильна и не позволит поставить себя на колени и не позволит заставить себя сдаться. Путин должен, наконец, признать это. Для Украины может быть только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», — написал он в X.

В прикрепленном к публикации видео Шольц сказал, что мир нуждается в дипломатии, но «политика мира означает и то, что «мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета». «Работать во имя мира — это не просто поднимать белый флаг», — добавил немецкий канцлер (цитата по Zeit).

Шольц перечислил мероприятия, нацеленные на поддержку Украины в этом месяце. Среди них — конференция в Швейцарии (15–16 июня), где будут обсуждать в том числе три пункта из предложенной Киевом «формулы мира» (обмен пленными в формате «всех на всех» и возвращение вывезенных в Россию детей, ядерная и продовольственная безопасность).

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Олаф Шольц

До этого пройдет конференция по восстановлению Украины в Берлине (11–12 июня), где должны быть созданы условия, «чтобы бизнес-сообщество могло стать еще более вовлеченным в Украину», а на саммите G7 в Италии (13–15 июня) обсудят меры поддержки Киева в долгосрочной перспективе, уточнил Шольц.

Россия отказывается от урегулирования конфликта на основе «формулы мира» и требует, чтобы Украина приняла «новые территориальные реалии». Мирный саммит Москва считает «бесперспективным». Российская делегация во встрече не участвует. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что Москву не пригласили на саммит, чтобы она не могла его сорвать, Россию привлекут позже через посредников.

В начале июня Путин заявил, что ситуацию с мирным договором с Киевом можно решить, но необходима инициатива со стороны Украины. Кроме того, он напомнил, что срок полномочий Зеленского закончился 20 мая и Москва считает его нелегитимным главой государства. «С кем подписывать договор? <...> Обо всем можно договориться, если полнота власти переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор», — сказал президент.

На Украине не прошли выборы из-за введенного 24 февраля 2022 года военного положения, которое продляют каждые три месяца. ЕС и США несмотря на это признали Зеленского легитимным президентом.

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Олаф Шольц Владимир Путин мирное урегулирование
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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